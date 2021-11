Prorrogan un año más la libreta de abastecimiento para núcleos excepcionales

Libreta de abastecimiento, Cuba Foto © Twitter @MincinCuba

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) anunció que prorroga la validez de las libretas de abastecimiento otorgadas a núcleos excepcionales creados en la crisis de coronavirus.

Las conocidas como "libretas excepcionales" no están ancladas a una vivienda, sino a la bodega más cercana al lugar donde el beneficiado se encuentren residiendo. Se mantendrán vigentes para las familias hasta el 31 de diciembre de 2022.

En el período de restricciones de movilidad por el coronavirus se crearon núcleos familiares de modo excepcional en todo el país. Incluyeron a personas que viven en régimen de alquiler y no tienen libreta de abastecimiento, a quienes no mantienen la dirección actualizada en la provincia donde residen, a personas que no cuentan con el habitable de su vivienda, así como ciudadanos que nunca han sido censados y a los repatriados.

En medio de la crisis de alimentos y ante es importante encarecimiento de la comida en Cuba, muchas personas vieron en esta medida una oportunidad para conseguir cerca de sus casa los productos básicos para subsistir en el período de aislamiento por coronavirus, aunque la libreta no garantiza que las personas tenga una dieta completa en la isla.

Francisco Silva Herrera, director general de Ventas de Mercancías del MINCIN señaló que el 30 de noviembre cierra la emisión de nuevos autorizos por esa causa.

A partir de diciembre las Oficinas del Registro de Consumidores (OFICODA) centrarán su labor en la revisión de la libreta correspondiente al venidero año.

En medio de la actual crisis de alimentos en Cuba el gobierno asegura a la población que la libreta de abastecimiento se mantendrá activa. La prensa oficialista anuncia que esta medida es un "mecanismo eficaz para lograr la distribución equitativa de productos, incluso no solo los de la canasta familiar normada, sino algunos cuyas ofertas es controlada".

Los directivos del MINCIN indicaron que desde el 19 de julio (fecha en que comenzó a implementarse la Resolución 96/2021 sobre el otorgamiento excepcional de libretas de abastecimiento) en las OFICODAS se han atendido 87,132 solicitudes; se aprobaron 66,146 libretas; y 18,298 consumidores se incorporaron a núcleos ya creados.

Para recibir la libreta de abastecimiento del 2022 los consumidores deben actualizar sus datos, y quienes en el transcurso de ese año legalicen su vivienda pasan a la condición de núcleo normal.

La mayor cantidad de solicitudes de libretas excepcionales se produjo en La Habana, Matanzas, Artemisa y Mayabeque, así como en los municipios cabeceras de las provincias.

En julio la presentación de esta medida la hizo la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez. La titular dijo en el espacio oficialista de la Mesa Redonda que se beneficiarían más de 200 mil cubanos con acceso a una "libreta excepcional" hasta diciembre de 2021, con la que podrían adquirir los productos de la canasta básica que vende el Gobierno.