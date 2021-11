Madre cubana al pueblo: “No dejen pasar este momento, saquen a la dictadura del poder”

Una madre cubana pidió a su pueblo que “no dejen pasar este momento y que saquen a la dictadura del poder”.

Esther García, de 73 años y quien reside en Canadá, en una reflexión compartida este domingo por su hija Evelin RG, como se identifica en Facebook, aseguró que se sentía impotente porque “hay cosas que están pasando en Cuba, que no se pueden evitar”.

Recordó también que el daño que tiene Cuba “es grande, profundo y no se va a poder liberar en poco tiempo”. Pasarán años, dijo, para que mucha gente lo entienda y se desprenda de eso.

“Yo sí me desprendí de eso, desde que estaba allá, desde que me di cuenta que aquello no era por lo que fui a alfabetizar, que no era lo que soñé. Me inculcaron y me metieron un miedo que todavía lo tengo, además de una rabia profunda por ese engaño”, expuso en su reflexión.

Igual apuntó que “mucha gente está ignorante y no se da cuenta aún que nos utilizaron. Yo soy de la generación de la doctora Molina, de los que soñamos, fue un romanticismo ir a alfabetizar. Fue lindo, pero después nos dimos cuenta cómo nos utilizaron”.

“Nos utilizó el genio asesino, utilizó a la juventud, a los adultos que ya habían. A mí no se me olvidan tantos sueños que aplastaron, pero ahora hay que tratar que el mundo entienda que sí hay que desprenderse de eso, de esa camisa de fuerza, de tanta basura, de tanto engaño, de tanta mentira”, argumentó, además.

García, quien vive en la provincia canadiense de Quebec, también reconoció en su reflexión que desprenderse de lo que es la revolución cubana “no es nada fácil para el que está allí todavía, porque le están reforzando esa mentira día a día, como me pasó a mí, que tuve que callar tantos años”.

“Cuando el juicio de Ochoa ahí empecé a ver que aquello era una farsa. Después, cuando la despenalización del dólar, ahí se me calló todo. Lloré en ese momento a la revolución como si se me hubiera muerto una persona, y empecé poco a poco a sacarme todo eso y empecé a odiar a todo lo que había amado y eso es terrible para cualquiera”, rememoró.

Añadió que tuvo que sufrir en silencio, porque podía ser “fatal” decir lo que sentía. “Aprendí más a callarme, más que a combatir. Yo no tuve el valor de entrar en ningún combate”, admitió también.

Asimismo, dijo que pudo gritar por primera vez ‘Abajo la Dictadura’ y ‘Abajo Fidel Castro’ cuando fue a manifestarse en Canadá el 12 de julio por las protestas del 11J.

“Solté un grito de ‘Abajo la Dictadura’ que me salió del alma. Tantos años retenido aquello, que lo tenía escondido y olvidado, porque era mejor olvidar que yo odiaba a esa dictadura”, comentó en su diálogo con su hija sobre Cuba y la Revolución.

“A la gente le digo que no se calle, que se quiten esa camisa de fuerza y se van a sentir muy liberados, que sean seres humanos nuevamente, porque somos zombis y nos manejan como les da la gana, porque su plan es perfecto: someter a toda una humanidad, a todo un país durante tantas décadas. Hay que ser muy hábil y muy maligno”, reflexionó también.

García igual puntualizó “que ya llegó el momento”, porque la dictadura “no puede más”.

“Lo que está pasando ahora no ha pasado nunca en la historia de Cuba. No dejen pasar este momento, no lo dejen pasar, porque les va a pesar mucho”, precisó.

Pidió a los que están en Cuba que se “quiten esa camisa de fuerza y que hablen, griten y saquen a esa dictadura del poder”.

“No entren en contubernio con ellos, no dialoguen. Todo lo que le van a decir es mentira, porque todo lo tienen manipulado y todo que lo sea hacer daño saben hacerlo bien. Están entrenados para eso. No se dejen engañar”, expuso.

Quítense de arriba el peso de toda la basura que es el comunismo, precisó. “Ese es mi consejo a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los viejos, a los que tienen vergüenza”, afirmó

García aseveró también que los que están haciendo actos de repudios “les va a pesar después” y que “se van a avergonzar dentro de poco, porque no vale la pena enfrentarse unos con otros”, además de que los están utilizando, porque esa es “la fortaleza de ellos [el régimen] y la debilidad nuestra”.

“Un influencer dijo que somos cobardes. No es cierto. Los cubanos no somos cobardes. Hemos estado sometidos durante años al miedo y el miedo es un sentimiento enorme que te anula y así estamos, anulados. ¡Despierten!, antes de que sea tarde”, concluyó en su reflexión.