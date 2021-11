Dos caballos muertos en accidente de tránsito en Holguín

Caballos muertos en la vía Foto © Facebook/Accidentes Buses & Camiones

Dos caballos murieron en la tarde de este miércoles en un accidente de tránsito en la provincia de Holguín, luego de que los animales fueran impactados por un ómnibus de la Unión de Construcciones Militares (UCM) en la península Ramón de Antilla.

“Ahora mismo una de las guaguas de la UCM Ramón de Antilla, se desconocen las causas”, escribió un internauta en el Grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones, que compartió un par de imágenes del siniestro.

En una de las fotos se ve un autobús con daños en el parabrisas y en la otra a los dos animales ensangrentados tendidos en la vía, uno de ellos un potro. En la escena se ven varias personas que viajaban en el ómnibus siniestrado.

No hay constancia de que el incidente dejara otros heridos además de los dos animales fallecidos.

La publicación generó decenas de comentarios de personas culpando indistintamente a los dueños de los animales sueltos en la vía como a los choferes que -según el criterio de algunos internautas- suelen ir a velocidades que le impiden capacidad de reacción ante imprevistos como un animal que se cruce en su camino.

“A los dueños de los animales deberían multarlos con una gran cantidad de dinero y hasta llevarlos presos por negligencia. Por accidentes de este tipo han perdido la vida muchas personas. Es cierto que los choferes deben tomar precauciones en caso de percibir ganado suelto, pero no siempre se pueden ver con claridad ni predecir de dónde van a salir ni si lo harán corriendo”, opinó un internauta.

“Que me disculpe ese chofer, pero a veces se creen rey de las carreteras, y vemos perros gatos etc… y solo tocan la bocina. Quizás le haya salido a último momento, pero no lo creo. Conozco esa carretera. Y lo digo solo como chofer, ni hablar de los irresponsables dueños. He visto documentales que por patos en una autopista se para todo el tránsito”, observó otro comentarista.

“Mi gente, a comerse las vacas y los caballos atravesados en la carretera, y a los dueños multas y privación de libertad por homicidio premeditado, ¿dejas el animal suelto? Contribuyes a accidentes fatales para los humanos”, sugirió un usuario del grupo, que pidió “mano dura”.

Los animales sueltos en la vía son un viejo mal en Cuba, con la desagradable consecuencia de aumentar las posibilidades de accidentes.

En general, los choferes reclaman mayor responsabilidad por parte de los dueños o encargados de velar por los animales.

Se trata de una queja frecuente, origen de varios accidentes reportados este año.

En febrero, un caballo desbocado arremetió contra un jeep particular en La Habana, un suceso que dejó heridos, daños materiales y la muerte del animal. El hecho ocurrió en la Calzada de Managua, frente a la entrada de la carretera del Club Gallístico Deportivo Alcona, a menos de cien metros donde el 6 de enero una persona había fallecido en otro accidente.

En marzo, un ómnibus de Transtur chocó contra un búfalo en en el kilómetro 56 del tramo Habana-Pinar del Río de la Autopista Nacional; mientras que en mayo un Lada destrozado y una vaca muerta fue el saldo de un accidente ocurrido en el kilómetro 285, también en la Autopista Nacional.

A mediados de octubre, un accidente de tránsito en Villa Clara dejó un taxi destrozado y un caballo muerto como resultado del impacto del vehículo con el animal en el kilómetro 327 de la Carretera Central.

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar a comienzos de noviembre, cuando una vaca en avanzado estado de gestación murió en la Carretera Central tras ser golpeada por un camión que se desplazaba de Las Tunas a Camagüey.

La situación de animales sueltos en la vía no fue mejor durante la pandemia, aunque había menos circulación de vehículos. A finales del pasado año, numerosos choferes cubanos denunciaron en redes sociales haber visto caballos y reses en las carreteras de la isla, especialmente en el horario nocturno y a primera hora de mañana, cuando la niebla dificulta la circulación.