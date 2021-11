Saily González: "El libre visado a cubanos en Nicaragua es una válvula de escape"

La activista Saily González, miembro de la plataforma Archipiélago y una de las promotoras de la Marcha Cívica por el Cambio del pasado 15 de noviembre, consideró este jueves que la exención de visado decretada sorpresivamente por Nicaragua constituye una válvula de escape de la dictadura en la isla.

"No voy a hablar de la crisis migratoria que esto puede generar en México o al sur de los Estados Unidos (...) sino a los que estén preocupados sobre lo que puede pasar con la libertad de Cuba, esto es una válvula de escape que demuestra que la dictadura no tiene un plan para sacarnos de la crisis y está desesperada. Con Nicaragua o sin Nicaragua hay que seguir dando el berro, hay que seguir puestos", señaló.

Argumentó que esta medida es "una muestra más de que nosotros vivimos en una dictadura que está dispuesta a escupir a sus hijos, a enviarlos hacia una emigración insegura, que es el proceso de emigrar por Centroamérica y que dada la experiencia es considerada un genocidio", afirmó en una breve directa de Facebook.

"También demuestra que el gobierno y todos estos funcionarios que inventan y experimentan con la economía de Cuba no tienen plan para sacarnos de la crisis económica y política que está viviendo Cuba desde que comenzó la Tarea Ordenamiento, que no tiene plan para combatir la inflación, algo que va a ser indetenible en la isla. La tarea Ordenamiento no funcionó, y lo han reconocido ellos", subrayó González.

Al respecto, dijo que en su momento nadie le hizo caso a economistas como Pedro Monreal, ni a otros expertos que alertaron de lo que podía pasar con ese esquema económico y criticó que los cuadros que toman las decisiones del país sean formados en escuelas del partido donde se les premia por su "integralidad" y no por su "capacidad resolutiva".

La joven influencer consideró a los habitantes del país les esperan meses con más miseria y más inflación, lo cual puede provocar otro estallido social: "Estos que están saliendo (a Nicaragua) no son los que salieron el 11 de julio, ni los que iban a salir el 15 de noviembre", explicó.

Al final de su mensaje, concluyó que la medida anunciada por el gobierno de Daniel Ortega, aliado del régimen, es otra acción más desesperada para intentar mantener una estabilidad política que va a durar muy poco tiempo en la isla.

"Cada vez son menos los cubanos fuera de Cuba dispuestos a financiar una dictadura parásita como la cubana. Cada vez son más personas indignadas por vivir en un país que no presenta oportunidades para nosotros y también cada vez son más las familias que tienen personas presas, cada vez son más las familias que generan una empatía por esa situación", afirmó la activista.

Varios analistas políticos coinciden con la joven cubana en que el posible éxodo de cubanos, tras el libre visado a Nicaragua, es muestra de “la voluntad de seguir postergando los cambios” por parte del régimen.

Así lo apuntó recientemente el intelectual católico Roberto Veiga González, promotor de Cuba Próxima, para quien esta medida es es otra de las "decisiones fatales por parte del gobierno cubano".

Consideró que en el anuncio de Nicaragua hay dos dimensiones fatales: la voluntad de seguir postergando los cambios internos para que los cubanos puedan vivir decentemente sin necesidad de emigrar, y lanzar a los cubanos a una emigración ilegal y dramática.

En Estados Unidos, países receptor de los migrantes cubanos, comenzaron a sonar las alarmas con la apertura del tráfico aéreo desde Cuba al exterior, el pasado 15 de noviembre, y tras el anuncio del libre visado para los cubanos en Nicaragua.

Estadísticas oficiales de ese país indicaron que más de 15 mil inmigrantes cubanos ingresaron de manera irregular a Estados Unidos a través de la frontera mexicana durante los últimos tres meses, con una cifra récord de 5,870 el pasado octubre.

"Estamos en el preámbulo de una crisis con inmigrantes cubanos que tendrá que enfrentar esta administración", consideró Willy Allen, conocido abogado de inmigración en Miami.