Roberto Veiga advierte sobre éxodo tras libre visado a Nicaragua: “La voluntad es postergar cambios”

El politólogo e intelectual católico Roberto Veiga González advirtió que el posible éxodo de cubanos, tras el libre visado a Nicaragua, es muestra de “la voluntad de seguir postergando los cambios” por parte del régimen.

En declaraciones al programa Las Mañanas de CiberCuba, el promotor de Cuba Próxima alertó que “cada día vemos más decisiones fatales por parte del gobierno cubano”.

Consideró, también, que esta medida tiene dos dimensiones fatales: la voluntad de seguir postergando los cambios internos para que los cubanos puedan vivir decentemente sin necesidad de emigrar, y lanzar a los cubanos a una emigración ilegal y dramática.

“Esa nota del gobierno nicaragüense se está refiriendo a una reunificación familiar, pero no en Nicaragua, sino en otros lugares de América Latina, y en especial en Estados Unidos”, apuntó el politólogo.

Igual argumentó que América Latina no está en condiciones de asimilar una emigración amplia de cubanos y quienes estén pensando emigrar deben observar que esa región no es lugar para asentarse, mucho menos Nicaragua.

Veiga recordó que en años anteriores muchas veces el gobierno cubano facilitó estampidas migratorias, las cuales postergaban los cambios y los lanzaban a una emigración riesgosa, “pero ellos ganaban lo que procuraban”.

No obstante, apuntó, en esta ocasión eso no va a ocurrir así, porque los cubanos solo saldrían si pueden ir para Estados Unidos, y ese país está ante un drama migratorio que tiene que poner coto.

Aunque es muy delicado poner coto, porque es una cuestión humanitaria, señaló, en el caso de Cuba sería distinto, porque sería el producto de una decisión oficial del gobierno cubano para una emigración ilegal y dramática, que desestabilizaría la frontera de Estados Unidos y el paso hacia las comunidades donde allí viven cubanos.

“No creo que el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a aceptar eso”, sentenció en su análisis.

Observó, además, que siempre existe la posibilidad de actuar a modo de presión y que el gobierno americano le hiciera concesiones a La Habana, aunque en las actuales circunstancia esa probabilidad es menor.

La mayor probabilidad es que “escale el conflicto entre los dos gobiernos”, señaló, que “empeore las relaciones entre ambos países y que las cosas en vez de marchar para mejor, se estanquen y marchen para peor”.

A juicio de Veiga, “hay una falta de tino muy grande en todas las decisiones que se toman en Cuba”.

“Tenemos que estar muy alertas, no solo en lo que no estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo en Cuba, sino para diseñar lo que debe ocurrir en Cuba, porque en el ámbito de la toma de decisiones no se está pensando bien lo que se debe hacer en Cuba y podría desembocar en una crisis mayor”, concluyó el politólogo en su intervención.