Prensa oficialista critica cobertura de CNN y EFE sobre protestas en Cuba

Centro de Prensa Internacional del MINREX cubano Foto © Twitter/ MINREX

Un artículo publicado este viernes en el portal oficialista Cubadebate arremete contra la cobertura que han hecho la cadena CNN en Español y la agencia EFE de las recientes protestas en Cuba.

El artículo reprocha a ambas instituciones periodísticas participar de "una nueva operación político-comunicacional de gran envergadura contra Cuba, liderada por el gobierno de los Estados Unidos y sectores anticubanos de la Florida".

"Después de los acontecimientos del 11 de julio, ambos medios dejaron de actuar como entes informativos para convertirse en verdaderas plataformas de convocatoria y de generación de contenidos ideológicos que llaman abiertamente a derrotar la Revolución, contribuyendo con sus reportes, a presentar “un país en caos”, al borde de un “estallido social”, donde “el gobierno habría perdido la capacidad de gobernar”", dice Cubadebate.

Entre los "pecados" mediáticos de CNN en Español figuran entrevistas a opositores como Tania Bruguera, Yoani Sánchez, Rosa María Payá, Ramón Saúl Sánchez y Maykel Osorbo. "Igualmente, CNN en español dio particular seguimiento a las sucesivas declaraciones de altos funcionarios norteamericanos, contra Cuba", se queja el artículo.

"Con marcada intencionalidad, CNN en español utilizó imágenes del 11 de julio mientras reportaba sobre la situación en Cuba en los días previos al 15N e incluso empleó imágenes de marchas en defensa de la Revolución que tuvieron lugar en los barrios a lo largo y ancho del país", lamentan los autores de la nota.

En cuanto a EFE, el medio oficialista la acusa de sumarse a "una beligerancia notable en los días previos a la fecha señalada para las movilizaciones". La corresponsalía -dice el artículo- "se centró en cubrir casi exclusivamente, todo lo referente a “la marcha del 15N, el ambiente generado en Cuba, el apoyo desde Miami y las esperadas movilizaciones de cubanos en más de 100 países".

"La agencia española intentó trasladar la imagen de una euforia social que conduciría a una “explosión”, algo que no ocurrió, en un claro intento por sembrar como matriz de opinión la idea de una “Cuba en situación de caos político y social”, dice Cubadebate, un medio que se ha caracterizado desde su fundación por su sesgo propagandístico.

El gobierno cubano retiró las credenciales de prensa a cinco periodistas de la agencia internacional de noticias EFE en Cuba en vísperas de la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el pasado día 15, y abortada por un despliegue de fuerzas policiales.

Poco después, en medio de un alud de críticas internacionales, las devolvió a cuatro de los reporteros. La decisión fue considerada como “insuficiente” por el medio de comunicación español.

No hay constancia de que una suspensión similar le haya sido aplicada de forma masiva al equipo de una agencia de noticias internacional en Cuba.

El historial de discrepancias del gobierno cubano con las coberturas y conducta profesional de los periodistas de EFE en La Habana se remonta a años precedentes.

El pasado julio, funcionarios de la Cancillería cubana amenazaron a la jefa de la corresponsalía de EFE en La Habana, Lorena Cantó, quien en su cuenta de Twitter salió en defensa de activistas y periodistas independientes impedidos por la Seguridad del Estado de salir de sus casas.

"No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar", expresó entonces Cantó, que recibió una reprimenda de Juan Antonio Fernández Palacios, subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX.

"Cuándo entenderán que no se mata al mensajero… Mi cariño, solidaridad y respeto a mis compañeros, a mi familia de Efe en La Habana, cuyo trabajo es impecable, riguroso y apegado a la verdad", escribió Cantó en Twitter.

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias multimedia en lengua española y el cuarto servicio de noticias por cable del mundo, después de Associated Press, Reuters y Agence France-Presse. Anualmente distribuye unos tres millones de noticias y cuenta con la contribución de unos 3,000 periodistas desplegados en 120 países.