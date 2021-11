Activista cubana Thais Mailén Franco envía emotiva carta a Esteban Rodríguez en prisión

Esteban Rodríguez (i) y Thais Mailén Franco (d) Foto © Collage Facebook/Esteban Rodríguez - Facebook/Thais Mailén Franco

Thais Mailén Franco envió una emotiva carta de su puño y letra a Esteban Rodríguez, en la que le dijo cuánto lo extraña y subrayó el deseo que tienen los cubanos de que el activista, quien permanece en prisión desde el 30 de abril, sea liberado.

“Hermano mío. No sé ni qué decir ni cómo empezar. Lo único que sé es que te extraño mucho. Yo, Thais, tú amiga y hermana, necesito que estés libre", escribió Thais Mailén en una hoja a lápiz, según se evidencia en un par de fotos que compartió en Facebook.

"¡Aquí afuera todos los cubanos pedimos por tu libertad! El barrio ya no habla porque tú no estás. Te mando un abrazo grande”, añadió.

“Quiero que sepas que tu madre es un ser especial, pero bueno, eso lo sabes. Y no tiene idea de cuántos cubanos en el mundo entero te quieren, te apoyan y piden por tu libertad”, añadió Franco en otra publicación en la citada red social, en la que refirió detalles que le dio la madre de Esteban sobre el activista.

“Me corrieron las lágrimas cuando Nancy me dijo que estabas bien flaco pero a la vez muy orgullosa de ti, cuando me dijo con palabras exactas: Thais, Esteban te manda un abrazo grande a ti y a todos los cubanos. Y que todos sepan que está superpuesto, y muy agradecido de toda la ayuda que me han dado", añadió.

La madre del preso político, Nancy, pudo visitarlo el miércoles en la cárcel del Combinado del Este, en La Habana, donde se encuentra recluido desde su detención. Fue por esa vía que trascendió que Esteban Rodríguez se encuentra muy delgado y que recibe frecuentes castigos en la prisión, donde lo levantan de madrugada o lo dejan sin llamadas telefónicas por muchos días.

Esteban Rodríguez recientemente depuso una huelga de hambre y sed que había iniciado el 12 de noviembre para exigir a las autoridades cubanas una solución a su caso, que se encuentra estancado desde hace varios meses.

De acuerdo con el testimonio de Nancy, a su hijo fueron a verlo unos fiscales para explicarle que hace ya más de tres meses su expediente está en Fiscalía, sin que nadie haya ido a verlo.

El colaborador del medio independiente ADN Cuba fue uno de los detenidos por manifestarse el 30 de abril en la calle Obispo.

Ese día, autoridades del régimen impidieron de forma violenta que un grupo de activistas visitara a Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI), que entonces libraba una huelga de hambre y sed en protesta por el robo de sus obras de arte y por el acoso sostenido de la Seguridad del Estado.

El 30 de abril fueron arrestados también Yuisán Cancio Vera, Inti Soto Romero, Esteban Rodríguez López, Luis Ángel Cuza Alfonso, Mary Karla Ares González y la propia Thais Mailén Francio.

La periodista independiente Mary Karla Ares fue liberada a finales de mayo, mientras que Thais Mailén Franco fue excarcelada el 21 de septiembre tras casi cinco meses en prisión. El resto de los activistas todavía permanecen recluidos en cárceles cubanas en el occidente del país.

Desde que salió de la cárcel, Thais Mailén Franco ha venido insistiendo en que no la van a silenciar, y que sigue firme en sus ideales porque "con la dictadura no se dialoga".