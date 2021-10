Activista Cubana Thais Mailén Franco recuerda a sus compañeros presos: "No me van a callar"

Thais Mailén Franco Benítez Foto © Facebook / Thais Mailén

La activista Thais Mailén Granco Beniítez recordó que hace menos de un mes salió de prisión y aún permanecen detenidos otros que como ella disienten del sistema político cubano actual.

"Hoy hace 28 días que salí de prisión, para estar en casa cumpliendo una prisión domiciliar a la espera de un juicio", escribió este martes Franco Benítez en su cuenta de Facebook.

Así mismo, se mostró preocupada por aquellos que fueron retenidos tras las protestas del 11J y que permanecen encarcelados o a la espera de un dictamen.

"No queremos dictadura, queremos libertad. Patria y Vida. No me van a callar", escribió en la red social.

Thais Maylén Franco Benítez estuvo detenida en una prisión cubana tras participar en la protesta pacífica de la calle Obispo, en solidaridad con los miembros del Movimiento San Isidro.

Al pasar cinco meses en prisión, el régimen la liberó y permitió reencontrarse con su familia, aunque permanece bajo vigilancia por parte de oficiales de la Seguridad del Estado y el acoso con el resto de las personas que le rodean.

A través de las redes sociales protagoniza llamamientos a los cubanos para que reclamen la libertad de aquellos que se encuentran detenidos por razones políticas en la isla.

"Libertad para mis tres hermanos, que siguen encarcelados injustamente (...). Pido liberación para ellos y para todos los demás presos del 11 de julio. Prohibido Olvidar", dijo en recordación a Inti Soto Romero, Esteban Rodríguez López y Luis Ángel Cuza Alfonso, que permanecen encarcelados.

A principios de octubre oficiales de la Seguridad del Estado citaron a sus padres por interponer una denuncia contra el gobernante Miguel Díaz-Canel mientras su hija se encontraba en prisión.

Este acoso selectivo es criticado por organizaciones internacionales y gobiernos del mundo que exigen a la dictadura que respete los derechos humanos y constitucionales de los cubanos y deje de perseguirlos por razones políticas.