Yotuel se emociona hasta las lágrimas en MasterChef por repercusión de "Patria y Vida" en Cuba

Yotuel Romero dejó un emotivo momento en la final de la sexta edición de Masterchef Celebrity España, emitida este lunes, cuando explicó a la audiencia la repercusión de "Patria y Vida" en Cuba durante las protestas del 11J.

El programa, por su parte, no dudó en manifestar orgullo ante la participación de Yotuel en la edición del reality culinario.

“Muy orgullosos de que @Yotuel007 haya sido aspirante de esta sexta edición de #MCCelebrity. ¡Gracias por tu talento, gracias por #patriayvida!”, publicó el programa en sus redes sociales este martes.

Como es habitual en el formato del programa, los concursantes expulsados a lo largo de las galas previas asistieron como espectadores al duelo final, que midió en esta ocasión los talentos culinarios del periodista deportivo Juanma Castaño y el humorista y presentador, Miki Nadal.

Se presentaron todos los exconcursantes de la edición menos Yotuel, que se incorporó después. Grabado a lo largo de varios meses entre mayo y julio de este año, la filmación de la final del programa coincidió con el encuentro que Yotuel tuvo a finales de julio con el presidente Joe Biden.

“Tuve que coger un avión a Washington para entrevistarme con el presidente de Estados Unidos. En Cuba ha habido un acontecimiento bastante difícil y duro para el pueblo cubano y han adaptado mi canción como...”, explicó el cantante a los jueces en referencia a las protestas del 11J, y se le quebró la voz por la emoción.

"En el corazón de las manifestaciones en Cuba dicen patria y vida, patria y vida...Y "Patria y Vida" es una canción que compuse en casa en compañía de mi esposa Bea, quería saber todo este movimiento que había habido cultural y bueno... yo le dije que los principios de "Patria y Vida" son libertad, los derechos fundamentales del ser humano a ser libre, a pensar libre, y lo que va a hacer es ayudar al pueblo cubano que sale a decir 'libertad, libertad'", añadió.

"Para mí era importante ir a ver a Joe Biden y contarle qué estaba sucediendo en Cuba, pero también era importante no perderme la final de MasterChef porque además de un show de cocina es un show humano, que es lo que más me ha atrapado de este programa", dijo también el músico en otro momento del programa.

La sexta edición de Masterchef Celebrity acabó con una doble victoria de los dos concursantes, en un desenlace inédito del programa.

Yotuel Romero se convirtió en la emisión del 4 de octubre del programa en el cuarto concursante expulsado en la sexta edición de MasterChef Celebrity España, pero se fue con el cariño de sus compañeros y entre frases de apoyo, entre las que no faltó algún “¡Viva Cuba Libre!”.

Patria y Vida: Biden y dos Grammys después

A finales de julio pasado Yotuel fue recibido por el presidente de EE.UU. Joe Biden en la Casa Blanca junto a un grupo de cubanoamericanos, tras las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el 11 de julio en más de sesenta ciudades cubanas.

“Escuchó todo lo que estábamos diciendo; me pareció muy receptivo... Lo que teníamos que decir era eso, es que el camino de la libertad está más cerca, que los cubanos salieron a las calles a pedir libertad, no a pedir remesas, no a pedir limosnas, no a pedir paquetes de comida, sino libertad”, dijo Romero tras el encuentro.

En agosto, el presidente norteamericano, Joe Biden, le envió una carta al cantante cubano. El intérprete, agradecido y orgulloso, compartió una imagen del documento firmado por el mandatario estadounidense, quien afirmó coincidir con el cubano en "que el poder del arte y la música en la lucha por la libertad son muy importantes".

Devenido desde su estreno en febrero de este año en himno y símbolo de la urgencia de un cambio político en Cuba, este mes "Patria y Vida" se consagró en el plano musical al alzarse con los dos Grammys Latinos: Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del año 2021.

