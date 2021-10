Yotuel se despide de Masterchef Celebrity entre gritos de Viva Cuba Libre y el cariño de sus compañeros

Yotuel Romero (i) Yotuel Romero se fundió en un abrazo con su amigo, el cantante David Bustamante (d) Foto © Collage Masterchef vía Instagram de Yotuel

Yotuel Romero se convirtió este lunes en el cuarto concursante expulsado en la sexta edición de MasterChef Celebrity España, pero se fue con el cariño de sus compañeros y entre frases de apoyo, entre las que no faltó algún “¡Viva Cuba Libre!”.

Especialmente triste se vio al cantante David Bustamante, el inseparable amigo y compañero de fatigas de Yotuel durante las cuatro emisiones que ambos compartieron, relación que se selló con un emotivo abrazo de despedida al final del programa. “Es un palo que no esperaba para nada. Es una pérdida terrible. Somos hermanos. Se va mi mitad”, confesó Bustamante visiblemente afectado.

"Hace mucho bien al grupo, nos hace mejores a todos", subrayó el artista español.

"Pero ¿estáis locos? Este es uno de los mejores, en equipos y en todo, ¿qué vamos a hacer sin él?", exclamó la actriz Victoria Abril, que también lamentó la partida del cubano a pesar de que se disputaba con Yotuel la permanencia en el programa.

"Me siento super afortunado por haber vivido la experiencia de 'Masterchef'. Me hubiera gustado quedarme un poco más y seguir aprendiendo, pero en la vida todo es por algo. Yo seguiré cocinando porque el esfuerzo y la perseverancia triunfan, te lo digo yo, que vengo del Metro. Yo me entregué. Lo di todo. ¿No fue como esperaba? No pasa nada. Seguimos", sentenció Yotuel, de quien sus compañeros destacaron la alegría y las buenas maneras en cocina.

“Mi padre me decía: Logra que en un grupo cuando te vayas te echen de menos”, añadió el rapero.

"Llevamos a Cuba en el corazón, brother", dijo el cocinero español Pepe Rodríguez a Yotuel Romero en su despedida de MasterChef Celebrity, a lo que el cantante respondió "Cuba libre", poco antes de abandonar definitivamente el plató.

Yotuel Romero fue eliminado por hacer el peor postre de los "delantales negros" en la prueba de eliminación. Tras escoger seis ingredientes de libre elección, elaboró un bizcocho al que, según la valoración de los jueces, le faltaba chocolate y azúcar, algo que el cubano consideró toda una ironía teniendo en cuenta sus orígenes. "Parece mentira, me faltó un poquito de azúcar", bromeó el artista.

Su inesperada salida del programa no solo afectó a sus compañeros, sino que también se reflejó en redes sociales, donde varios seguidores del programa reaccionaron incrédulos a la noticia y criticaron una el formato del programa.

Tras haber sido adelantada a mediados de abril la participación de Yotuel en la sexta edición de Mastechef Celebrity, a finales de ese mes la entidad organizadora del programa confirmó la presencia del cantante, quien ya había manifestado su interés por participar en el talent show culinario.

En entrevista en mayo con la agencia Efe, Yotuel Romero calificó de privilegio haber sido escogido para participar en el concurso más famoso de Televisión Española (TVE) y manifestó su deseo de llegar lo más lejos posible en el programa.

El cantante cubano ha sido el segundo concursante de origen cubano en pasar por Masterchef Celebrity, donde intervino en su segunda edición el modelo cubano, Juan Betancourt. La cubana Ketty Fresneda, por su parte, quedó en 2018 en segundo lugar en la sexta edición de MasterChef España.