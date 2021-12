Fernando Pérez sobre el 27N: "Los jóvenes comenzaron un cambio de lenguaje necesario"

Fernando Pérez, cineasta cubano Foto © Flickr / Casa de América

El cineasta cubano Fernando Pérez recordó el primer aniversario de la sentada pacífica del 27N frente a la sede del Ministerio de Cultura, en La Habana, que protagonizaron cientos de jóvenes creadores e intelectuales.

"Los jóvenes comenzaron un cambio de lenguaje necesario para nuestro país", declaró Pérez a Diario de Cuba a través de una entrevista.

El artista recordó que el 27N se hicieron sendos reclamos a las instituciones culturales de Cuba: libertad de expresión y abrir espacios para todo el que piense diferente y desee tener una práctica independiente.

"Siento que esos reclamos sociales y políticos son necesidades permanentes en nuestro país porque forman parte de la definición de una verdadera república", enfatizó el cineasta, que estuvo entre los participantes de la protesta de hace un año en La Habana.

Pérez defendió el derecho que tiene todo individuo a opinar y disentir de sus ideas y la existencia de un espacio con esas características en Cuba.

"Que hayan sido jóvenes ligados a la cultura le da una definición muy importante y no lo veo solo como una manifestación de reclamos políticos, sino como un hecho poético y ahí es donde está el carácter metafórico de la protesta", señaló.

Para el realizador audiovisual el 27N se convirtió en un anuncio de lo que será el futuro de la nación, y cómo Cuba deberá convertirse en un país inclusivo, donde no exista un pensamiento único y no se excluya al que piense distinto.

"Crear esa nación a través del diálogo es un esfuerzo titánico, no está a la vuelta de la esquina", agregó.

El director de filmes como Habana Blues y El ojo del canario destacó que el estallido social del 11J y otras manifestaciones sociales a favor de un cambio en Cuba son resultado de la prefiguración de los espacios de participación que se reclamaron el 27N.

Tras preguntarle sobre la posibilidad de diálogo tras la violencia y represión gubernamental contra los disidentes, opositores y activistas cubanos, Fernando Pérez respondió que será "un camino largo".

"Para dialogar hay que tener voluntad y hasta ahora eso no se ha manifestado. Mientras se reprima al que reclama el diálogo y termine en una prisión se está excluyendo esa posibilidad", sentenció.

Asimismo, consideró que ese ejercicio llevará tiempo y puso como ejemplo las represiones y actos de repudio que sucedieron en Cuba tras el anuncio de una Marcha por el Cambio en Cuba el 15N.

"Si un joven no puede caminar las siete cuadras que separan el parque El Quijote de Malecón, eso es una metáfora de que el camino para ese diálogo va a ser largo; pero está ahí y no es solo de mil pasos, hay que reclamar la voluntad de ambas partes, no puede haber extremismo", dijo Pérez.

Tras defender que no puede haber espacio a las posiciones extremas, dejó claro que no podrá ser un diálogo conciliatorio, sino que deberán hablarse de las "líneas en blanco" que existen en la creación de un nuevo lenguaje.

"Hay que trabajar mucho para restañar las heridas de esas líneas en blanco porque hay muchos silencios, exclusiones y eso crea abismos, muros que a veces parecen infranqueables, pero que hay que sortear", finalizó.

No es la primera vez que Fernando Pérez se pronuncia a favor de la diversidad de pensamiento y el respeto al derecho de disentir dentro de la sociedad cubana.

Poco después del 27N cedió una entrevista al sitio independiente Periodismo de Barrio, donde habló de la necesidad de un diálogo y voluntad para llevarlo adelante.

“Creo que es un momento de diálogo, incluso con aquellos que han estado excluidos, no solamente por sus posiciones ‘creadoras’, sino también por sus posiciones políticas”, afirmó el realizador.