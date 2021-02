Cineasta cubano Fernando Pérez pide que no haya más represión contra jóvenes que reclaman a las autoridades

El reconocido director de cine cubano, Fernando Pérez, defendió este miércoles el diálogo entre las autoridades y los jóvenes que quieren expresar sus inquietudes, al tiempo que condenó la respuesta violenta de los funcionarios del Ministerio de Cultura durante la manifestación pacífica del 27 de enero.

Pérez admitió que era difícil establecer un intercambio con las autoridades, en una conversación trasmitida por Facebook por el realizador Ian Padrón, hijo del dibujante, guionista y director, Juan Padrón.

Según el cineasta, tras la protesta del 27 de noviembre, en la cual él mismo participó, la ilusión de un entendimiento de ambas partes duró poco, porque al día siguiente los medios oficialistas comenzaron a trasmitir una versión de los acontecimientos que se inclinaba a un solo lado.

Asimismo, dijo que esa manifestación frente al Ministerio de Cultura (Mincult), había propiciado un “nuevo lenguaje” que los jóvenes artistas estaban trayendo. “Ese nuevo lenguaje debe ser entendido y escuchado por los que mantienen un discurso que ya no es contemporáneo ni facilita un diálogo”, dijo.

Por otra parte, criticó las campañas difamatorias que tenían lugar en la prensa oficialista sobre los sucesos. “Nuestros medios, nuestra prensa, nuestra televisión fundamentalmente, no puede estar cubriendo un hecho con una sola mirada, y ahí yo vi que los rostros de esos muchachos pasaron a ser una foto fija, pero no estaban sus voces ni lo que habían dicho”, aseguró.

Pérez expuso que en la intencionalidad de esa ausencia se evidenciaba la censura. “Mientras no tengan un espacio donde expresar sus ideas también en los medios masivos de comunicación, algo no funciona”, lamentó.

Sobre los acontecimientos del 27 de enero frente al Mincult, donde el titular Alpidio Alonso y otros funcionarios agredieron a los manifestantes, Pérez comentó: “Todo terminó con un manotazo para que no hubiera la visión de la otra parte”.“Ese hecho ha cerrado otra vez el escenario y tiene que cambiar, alguien tiene que dar el primer paso”, sostuvo.

Para el destacado cineasta, la protesta y los reclamos a las instituciones son “resultado de todo un tiempo en que se han ido acumulando preguntas que no tienen respuestas”.

También se refirió al uso en el oficialismo del término “mercenario”, muy usado para desacreditar a quienes disienten del totalitarismo cubano. “Mercenario es ya una palabra que descalifica, entonces desde que la utilizas el término descalificas a estos jóvenes y creo que el 27 ENE es un grupo muy diverso donde hay posiciones más opuestas y otras menos, pero en tal diversidad está su riqueza y es el principio que se debe entender”, expresó.

“El reclamo mío es que no haya más represión hacia esos jóvenes que se manifiestan, que no los monten más en una guagua ni los metan en una prisión (...) Que los escuchen, que se discuta con ellos y que los medios no continúen dando información de un solo lado”, expresó.

“Tiene que ser ahora, es urgente, para que haya un escenario de verdadero diálogo y no de exclusión”, sostuvo el cineasta.

Después de su participación en la protesta del 27 de noviembre, el oficialismo insinuó que el cineasta había acudido allí tras una coordinación previa con el Mincult. Sin embargo, él mismo comunicó luego que su presencia en el lugar fue “espontánea”.