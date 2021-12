Amigo de buzo fallecido denuncia insensibilidad de las autoridades cubanas

Amigos, allegados y voluntarios de Cruz Roja participaron en la búsqueda Foto © Facebook / Defensa Civil Matanzas

Un evento de exhibición aérea celebrado este sábado en Varadero, con presencia de avioneta, paracaidistas y helicópteros, provocó la indignación de un amigo de Alfredo Alejandro Díaz Alemán, el buzo fallecido en aguas de este balneario y cuyo cadáver fue encontrado el viernes.

“Ahí se los dejo, yo ya no aguanto la insensibilidad y el mal trabajo del gobierno cubano con el pueblo”, expresó el usuario de Facebook identificado como Gobots Art este sábado, irritado por la falta de sensibilidad de las autoridades que hicieron caso omiso a la petición de amigos y familiares de movilizar medios aéreos para la búsqueda del joven.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, el joven amigo de Díaz Alemán denunció la dejadez y la poca empatía de las autoridades con los allegados del fallecido. No solo rechazaron movilizar medios aéreos en la búsqueda, sino que al día siguiente de encontrado el cadáver del buzo, realizaron una exhibición aérea sobre las mismas aguas donde se les imploró que buscasen su cuerpo desde el aire.

Además, el usuario reveló las amenazas que sufrió otro joven por pedir vía Twitter al gobernante Miguel Díaz-Canel que autorizase la búsqueda del buzo desaparecido por medios aéreos, algo que también se pidió desde un primer momento a las autoridades locales, pero que estas rechazaron alegando que ellos no tenían esa potestad.

“El tweet fue el domingo. El domingo por la noche amenazan al muchacho que lo públicó. Ayer aparece Ale sin vida y hoy 4 de diciembre hacen ‘Evento de exhibición aérea en Varadero’. Paracaidistas saltan desde avioneta y vuelan los helicópteros”, dijo Gobots Art en su publicación de denuncia.

Desaparecido desde la tarde del viernes 26 de noviembre mientras practicaba pesca submarina en Varadero, en la provincia de Matanzas, el buzo cubano de 22 años Alejandro Díaz Alemán fue objeto de una frenética búsqueda y una activa campaña desplegada en redes sociales pidiendo ayuda para encontrarlo.

“En Varadero hay un muchacho desaparecido desde el viernes y la policía nos dice que no tienen control sobre la búsqueda aérea. Sus padres no han dejado el lugar donde se le vio por última vez”, escribió en Twitter un usuario identificado como Javier.

"Necesitamos rescate aéreo. Nadie duerme desde el viernes, ya los buzos buscaron. Solo se necesita una orden suya para que ese helicóptero salga y busque desde Varadero hasta Matanzas", añadió dirigiéndose a Díaz-Canel para que autorizase una búsqueda aérea en la zona, algo que la policía aseguró que estaba fuera de su poder.

En una pormenorizada cronología publicada este lunes en Facebook, el usuario Gobots Art refirió los hechos que rodearon la búsqueda de Díaz Alemán para explicar su indignación y denunciar la insensibilidad de las autoridades. De igual forma, dijo que esperaba que la explicación sirviera a medios de información que refirieron la noticia sin apego a los hechos.

“Aquí nadie mandó un helicóptero cuando se pidió, desde el sábado. El domingo le mandamos el tweet a Díaz-Canel. Amenazaron al dueño de la cuenta para que lo borrara. La cruz roja fue voluntaria, porque no fue hasta el martes o miércoles que oficialmente los movilizaron para la búsqueda. En un principio los localizó un amigo cercano de Alejandro, también buzo”, aclaró.

“Los recursos que sostuvieron la búsqueda los proporcionaron allegados, familias, hasta desconocidos que brindaron todo su apoyo para la alimentación, combustible, transporte… Agradecidísimos que estamos con ellos”, informó el joven, precisando que Díaz Alemán apareció el viernes 3 de diciembre mar adentro, a 32 metros de profundidad, por la zona de playa Caleta, cerca del Oasis.

“Un día después de encontrar el cuerpo en descomposición de Alejandro -tras una semana de búsqueda sin apoyo aéreo de calidad-, ayer sábado 4 de diciembre hicieron una exposición aérea en Varadero”, lamentó el joven, que también agradeció la ayuda de realizadores visuales y deportistas que con drones y parapentes participaron en las labores de rescate.

“Helicóptero, paracaidistas, avionetas: todo esto voló por encima del lugar donde desapareció y -mientras volaban- debajo de ellos, sus familiares y amigos le estábamos llevando flores al mar, haciéndole una despedida porque el del cementerio además estaba muy apurado ayer”, añadió dolido el amigo del buzo fallecido.

Por último, el joven quiso dejar claro que su relación de los hechos respondía también a las omisiones y tergiversaciones publicadas por medios nacionales (oficialistas).

“Nunca dije que los bomberos no estuvieran... u otros organismos como la Marina (amigos de Ale también). La noticia correcta es la que publicó CiberCuba, porque fui yo personalmente quién se la proporcionó, ya que vi las mentiras que publicaban los medios nacionales”, señaló.

Durante las labores de rescate, un participante precisó que, contrario a lo que decían los medios estatales, los tanques de oxígeno y los medios de transporte eran gestionados de manera independiente y la alimentación de los rescatistas corría por cuenta de un grupo de personas que de manera voluntaria se habían ofrecido para ello.

"El apoyo que ofrecen no es como lo cuenta la prensa. Los familiares y amigos nos sentimos mal, porque tenemos la esperanza de encontrar alguna pista de Alejandro. No puede ser que un funcionario diga que el protocolo para búsqueda en el mar solo contempla las primeras 24 horas, que después de ese tiempo hay que esperar a que el cadáver salga a flote. Me parece inhumano y desconsiderado con la familia", apuntó.