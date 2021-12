Carretón oscuro provoca accidente en carretera de Cuba

Accidente en Cuba Foto © Facebook Accidentes de Buses y Camiones

Un carretón de tracción animal que circulaba oscuro por una carretera cubana ocasionó un accidente que involucró a varios vehículos y que por fortuna no dejó víctimas mortales, en el municipio Remedios, Villa Clara.

Abel García, testigo y afectado en el siniestro, compartió su testimonio este miércoles en la página de Facebook Accidentes de Buses y Camiones. Narró que el carretón tirado por un caballo circulaba por la vía completamente a oscuras.

"Hoy me tocó a mí, pero por obra del Señor no me pasó nada, ni a mí ni al carro. No hubo muertos. En la guagua venía solo el chofer", dijo García quien indicó que conducía el carro antiguo, conocido en Cuba como "almendrón".

El testigo del siniestro explicó que los carretones oscuros que circulan por las carreteras cubanas son una amenaza. Especificó que el primero en ver el coche de caballo fue el conductor del ómnibus, pero que apenas pudo reaccionar porque lo tenía ya encima.

"Lo esquivó, y rozó contra el camión, este se volcó y yo me tiré para la cuneta frenando, por supuesto. Paré contra el camión y la guagua cayó detrás de mi. Aún no sé cómo estoy haciendo el cuento. Puedo decir que nací hoy", dijo García.

Los carretones de caballos, sin luces, circulando por las carreteras de Cuba son una denuncia bastante común entre los conductores a lo largo y ancho de todo el país. También se denuncian vehículos oscuros como las bicicletas y la presencia de animales sueltos como vacas, con las que un choque a gran velocidad puede tener un desenlace fatal.

Este miércoles se reportó otro accidente en el que está involucrado un carretón de caballos en Santa Clara. Según la denuncia en Facebook Accidentes de Buses y Camiones el conductor del carretón se llevó el pare y él y su copiloto están ingresados en malas condiciones de salud. El caballo murió en el acto.

En octubre en Villa Clara se reportó otro accidente en que resultó muerto un caballo tras el choque del animal con un taxi. El vehículo quedó destrozado. El siniestro ocurrió en el kilómetro 327 de la Carretera Central de Cuba.

En noviembre el Ministerio de Transporte informó que se han registrado en el país en los primeros nueve meses del año 5,612 accidentes en la vía pública. La cifra es superior a la que se informó de manera oficial en igual período del año anterior. El gobierno registró hasta septiembre 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados.