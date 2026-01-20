Dos fallecidos, incluida una niña, en accidente vial en Jagüey Grande, Matanzas

Vídeos relacionados:
Los accidentes de tránsito siguen dejando una estela de luto en enero: el más reciente hecho, reportado en la madrugada de este lunes en la Autopista Nacional, a la altura del municipio Jagüey Grande, Matanzas, provocó la muerte de dos personas, incluida una niña de 13 años.
De acuerdo con reportes preliminares en redes sociales, la colisión entre un automóvil y un autobús presuntamente de la Empresa de Ómnibus Nacionales dejó un saldo de dos fallecidos y al menos dos heridos graves.
Desafortunadamente, en el accidente perdió la vida la niña Diamela Gómez Cepero, quien viajaba en el auto junto a sus padres Dany Gómez y Yasmery Cepero. Ellos fueron trasladados de urgencia al Hospital Faustino Pérez, en Matanzas, y se encuentran en estado grave, informó la activista Irma Broek. Todos son naturales de Santa Clara, en la provincia Villa Clara.
Familiares confirmaron en Facebook el deceso de la pequeña: “En ese carro iba mi prima menor de 13 años, donde perdió la vida, y mi prima y su marido, que son los padres de la niña, se encuentran graves en el hospital de Matanzas. EPD mi niña linda, no sabes cómo nos has dejado”, expresó Yuset Alfonso.
También murió en el siniestro el conductor del carro, identificado como Freddy Wong, igualmente de la capital villaclareña, según corroboraron personas cercanas a su entorno, informó la página La Tijera en la red social.
Lo más leído hoy:
El accidente ocurrió sobre las 3 a.m., cuando el auto salía de Jagüey Grande rumbo a La Habana. Aún se desconocen las causas que lo provocaron; y hasta el momento, no ha habido información oficial sobre el fatídico hecho ni el total de víctimas.
Testigos reportaron un gran movimiento de ambulancias en la zona, luego de ocurrir el incidente que ha enlutado a dos familias cubanas.
Enero ha sido un mes en el que han acontecido numerosos accidentes fatales en distintas provincias del país. Uno de los más graves se registró en Moa, Holguín, donde perdieron la vida seis personas y otras cinco resultaron heridas.
Preguntas frecuentes sobre los accidentes de tránsito en Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuáles fueron las consecuencias del accidente vial en Jagüey Grande, Matanzas?
El trágico accidente en Jagüey Grande, Matanzas, dejó dos personas fallecidas, incluida una niña de 13 años, y al menos dos heridos graves. La colisión ocurrió entre un automóvil y un autobús, y las víctimas fueron trasladadas al Hospital Faustino Pérez en estado grave.
¿Por qué son tan frecuentes los accidentes de tránsito en Cuba?
Los accidentes de tránsito en Cuba son frecuentes debido al mal estado de las carreteras, el deterioro del parque automotor y la falta de mantenimiento de los vehículos. Además, las deficiencias en la infraestructura vial y la escasa iluminación contribuyen a la peligrosidad de las vías.
¿Qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad vial en Cuba?
No se han reportado medidas concretas por parte del gobierno cubano para mejorar significativamente la seguridad vial. Aunque se activan protocolos de emergencia tras los accidentes, las causas subyacentes como el mal estado de las vías y vehículos no han sido abordadas de manera efectiva.
¿Cómo afecta la situación vial a las familias cubanas?
La situación vial en Cuba afecta profundamente a las familias, dejando a muchas enlutadas y con heridos graves en cada accidente. Los constantes siniestros generan un clima de inseguridad y preocupación entre los ciudadanos, quienes lamentan las pérdidas humanas y materiales.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.