Dos fallecidos, incluida una niña, en accidente vial en Jagüey Grande, Matanzas

En el accidente de tránsito en Jagüey Grande perdió la vida Diamela Gómez, de 13 años

Vídeos relacionados:

Ver más

Los accidentes de tránsito siguen dejando una estela de luto en enero: el más reciente hecho, reportado en la madrugada de este lunes en la Autopista Nacional, a la altura del municipio Jagüey Grande, Matanzas, provocó la muerte de dos personas, incluida una niña de 13 años.

De acuerdo con reportes preliminares en redes sociales, la colisión entre un automóvil y un autobús presuntamente de la Empresa de Ómnibus Nacionales dejó un saldo de dos fallecidos y al menos dos heridos graves.

Captura de Facebook/Irma Lidia Broek

Desafortunadamente, en el accidente perdió la vida la niña Diamela Gómez Cepero, quien viajaba en el auto junto a sus padres Dany Gómez y Yasmery Cepero. Ellos fueron trasladados de urgencia al Hospital Faustino Pérez, en Matanzas, y se encuentran en estado grave, informó la activista Irma Broek. Todos son naturales de Santa Clara, en la provincia Villa Clara.

Familiares confirmaron en Facebook el deceso de la pequeña: “En ese carro iba mi prima menor de 13 años, donde perdió la vida, y mi prima y su marido, que son los padres de la niña, se encuentran graves en el hospital de Matanzas. EPD mi niña linda, no sabes cómo nos has dejado”, expresó Yuset Alfonso.

También murió en el siniestro el conductor del carro, identificado como Freddy Wong, igualmente de la capital villaclareña, según corroboraron personas cercanas a su entorno, informó la página La Tijera en la red social.

Lo más leído hoy:

El accidente ocurrió sobre las 3 a.m., cuando el auto salía de Jagüey Grande rumbo a La Habana. Aún se desconocen las causas que lo provocaron; y hasta el momento, no ha habido información oficial sobre el fatídico hecho ni el total de víctimas.

Testigos reportaron un gran movimiento de ambulancias en la zona, luego de ocurrir el incidente que ha enlutado a dos familias cubanas.

Enero ha sido un mes en el que han acontecido numerosos accidentes fatales en distintas provincias del país. Uno de los más graves se registró en Moa, Holguín, donde perdieron la vida seis personas y otras cinco resultaron heridas.