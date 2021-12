Muere en La Habana reconocida actriz cubana Fela Jar

Actriz Fela Jar fallece en La Habana Foto © Facebook/Cuba Noticias 360

La actriz cubana Fela Jar falleció este martes a los 97 años de edad en su residencia del reparto Santo Suárez en La Habana, informó el sitio web de la Televisión Cubana en internet.

La actriz del radio, el cine y televisión, cuyo nombre oficial es el de Felisa Jar González, fue reconocida con el Premio Nacional de Televisión, además de recibir la Condición de Artista de Mérito de la Radio y la Televisión y el Premio Actual por la Obra de la Vida.

Fela Jar, como era reconocida en el medio artístico, nació el 8 de noviembre de 1924. De padres gallegos, su infancia transcurrió en el municipio habanero de Diez de Octubre.

Aunque de niña participó en las actividades de la sociedad Artística Gallega en la capital de la isla, sus primeras actuaciones las inicia a los 18 años en programas de la emisora Radio COCO.

En 1946 matriculó en la Escuela Municipal de Arte Dramático de La Habana, además de realizar estudios de Secretariado Comercial y el de la Licenciatura en Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte.

Actuó en las obras teatrales Un tranvía llamado deseo, Gracias Doctor, Aniversario de bodas, La luna en el teléfono, El otro hermano, Cecilia Valdés con el Teatro Lírico y en El salto.

En la radio se le recuerda por su papel en la obra Nuestro Pueblo y en el de la aventura El Águila.

También fue parte del elenco del programa infantil radial "La Familia Pirulí" y el de orientación social, "Nosotras".

Igual interpretó varios roles en los espacios radiales de "Tu novela de amor" y "La Novela cubana".

Por su trabajo en la novela "Cuando la sangre se parece al fuego", recibió el premio de actuación de la UNEAC.

En el cine debutó en 1948, con el papel de Luisa, en el filme Cecilia Valdés. Luego en Cuándo las mujeres mandan y Tahimí o la Hija del pescador.

En la década de 1960 protagonizó las telenovelas "El ángel perverso" y "Dulce María" así como los espacios "Horizontes" y "Grandes Novelas" (El Rojo y el Negro), cuentos y teatros.

Además de su trabajo como actriz, fue modelo comercial, locutora, profesora de actuación y productora teatral.

De acuerdo con la citada nota, su cadáver será cremado y aún no han trascendido las causas de su fallecimiento.

El actor Antonio Arroyo en su perfil de Facebook recordó, tras conocer la noticia del fallecimiento de la actriz, que la conoció de niño cuando grabaron juntos la obra Cecilia Valdés, que dirigió Raúl Pérez Sánchez y la protagonizaban Obelia Blanco, Miguel Navarro y Mario Balmaseda.

“Ella interpretaba a la madre de Leonardo Gamboa; personaje que Josefina Henríquez rechazó porque se iba de vacaciones y Fela tuvo que asumirlo, allá por los setenta y cortos”, rememoró el actor cubano.

“Recuerdo una escena donde yo andaba descalzo y me quemé con unos tizones de carbón, porque no se me ocurrió parar la escena. Ella fue la primera que me revisó el pie y me mimó con tanto amor. Después coincidimos en muchas novelas de Radio Progreso y en La Familia Pirulí de la misma emisora”, evocó, además.

Asimismo, apuntó, que “siempre nos llevamos bien. Tenía una voz poderosa y una magnífica presencia escénica. En los últimos años se lamentaba que los sueños se hubieran convertido en pesadillas. Estábamos en pleno Período Especial y llegar a Progreso era un calvario. Fela, que siempre vivió en Santos Suárez y nunca, nunca dejó de ir a grabar por la maldita circunstancia del transporte”.

“Descansa en paz, querida amiga. Hay tanta gente por esos lares. Ya nos veremos”, concluye su mensaje de condolencia.

Usuarios en las redes igual han dejado disímiles muestras de cariño por su legado como actriz y las condolencias a familiares y amigos.

