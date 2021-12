Seguridad del Estado usa a mujeres vestidas de civil para impedir que la periodista Camila Acosta salga de su casa

Camila Acosta Foto © Facebook / Camila Acosta

La periodista cubana y activista por los derechos humanos Camila Acosta fue detenida por mujeres vestidas de civil, que pertenecen a la Seguridad del Estado, al intentar salir de su casa en la noche del jueves.

"Intenté salir esta noche sobre las 12:30. A una cuadra de mi casa dos mujeres vestidas de civil se bajaron de una patrulla policial y me interceptaron; una de ellas trigueña y joven, la otra era una señora mayor afrodescendiente, típico prototipo de las que usan en actos de repudio", contó Acosta en su perfil de Facebook.

La periodista relató que solo pudo hacer una breve llamada para indicar que era detenida de modo arbitrario, pero una de las mujeres le retiró el teléfono y la montaron en la patrulla policial por la fuerza.

En el desagradable episodio hubo un oficial de la Seguridad del Estado que era quien daba las órdenes, frente a la mirada de los vecinos. La activista fue devuelta a su casa donde le mantienen bajo vigilancia policial.

"Entré a mi casa, no sin antes dejarles claro que no les tengo miedo. Y no porque yo sea más valiente que nadie, sino porque con miedo no se puede vivir, con miedo solo se sobrevive y malvive, y porque en nuestro ímpetu y afrenta deben, necesitan ver que no son nuestros dueños, que nada de lo que nos hagan nos hará desistir", dijo Acosta.

La periodista se disculpó con sus seguidores en redes sociales por haber elegido volver a casa en lugar de pasar una noche en el calabozo. "Hubiese sido, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mejor homenaje a los cientos de presos políticos actualmente en Cuba", indicó.

Este jueves el Comité para la Protección de Periodistas incluyó a Cuba en su lista anual de gobiernos que arrestan a profesionales de la prensa. Se refirieron expresamente a los casos de los periodistas independientes Camila Acosta, Lázaro Yuri Valle Roca y Mary Karla Ares González.

Cuba ocupa el lugar 19 de la mencionada lista, en la que se encuentran otros países de América Latina como Nicaragua y Venezuela.

Acosta fue arrestada tras las protestas en La Habana el 11J por grabar vídeos durante las manifestaciones, un trabajo que hacía como reportera independiente. Fue liberada unos días después de su detención, pero debe cumplir arresto domiciliario.

A finales de noviembre el Estado cubano acusó a la periodista independiente del presunto delito de instigación a delinquir. Le notificó esta acusación el instructor penal de la Seguridad del Estado que lleva su caso.