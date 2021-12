Cubanos en Canadá inician ayuno en solidaridad con madre de menor preso por el 11J

Cubanos en Canadá inician ayuno en solidaridad con madre de menor preso. Foto © Facebook/Estrella Medina/Bárbara Farrat

Cubanos residentes en Canadá iniciaron un ayuno en solidaridad con Bárbara Farrat Guillén, madre de uno de los menores detenidos por participar en las protestas del 11J, y quien inició este sábado una huelga de hambre para exigir la libertad de su hijo Jonathan Torres Farrat.

“La Seguridad del Estado está presionando para que Bárbara Farrat deje de pelear por su hijo y en solidaridad con ella desde hoy empezamos hacer, junto con Ernesto Pérez, un ayuno voluntario de 24 horas, que va a ser seguido posteriormente por otros miembros del grupo”, expuso en una directa por Facebook Estrella Medina, integrante del grupo de Cubanos Canadienses por una Cuba Democrática.

“Quiero decirte Bárbara que tú no estás sola, tú eres la Mariana de estos tiempos. La Mariana de estos tiempos no le dice a su hijo ‘y tú, empínate y álzate’, la Mariana de estos tiempos hace lo que tú estás haciendo, pedir por la libertad de tu hijo, pedir que cesen las injusticias”, comenta Medina en el video que compartió por su red social.

Igual cuestionó “cuántas madres más tienen que seguir llorando, tenemos incluso una madre cubano-canadiense que está llorando por su hijo [Michael Carey Abadin]. Esta foto que tengo aquí detrás es de un niño de 19 años que está preso injustamente, igual que el hijo de Bárbara”.

Asimismo, señaló que “son varias generaciones de cubanos lo que hemos sufrido lo que está haciendo la dictadura en contra de los derechos humanos en Cuba. Tenemos aquí a Ferrer, que es de mi generación, tenemos a tres generaciones de cubanos de lágrimas y llanto”.

“Basta ya, madres cubanas, defiendan a sus hijos, pidan por la libertad de sus hijos, hagan todo lo que tengan que hacer, no se dejen intimidar”, exigió la activista cubana en Canadá.

También en su mensaje exigió la libertad de todos los presos políticos en Cuba, “que están detenidos injustamente. Pido por la libertad de Cuba, basta ya, ¡Viva Cuba Libre!”, concluye en su mensaje.

Farrat Guillen aseguró en redes sociales que inició este sábado una huelga de hambre por la liberación de su hijo, Jonathan Torres Farrat.

En su publicación aseguró que temía por la seguridad de su hijo, por lo cual decidió protestar. Según comentó, el segundo jefe de la prisión donde se encuentra el adolescente de 17 años, le preguntó a este “si se llevaba bien con sus compañeros y si no había tenido algún problema con algún otro recluso”, ante lo cual el menor respondió que no.

La madre igual reveló que es paciente positiva de VIH y que, pese a su condición, desde el 13 de agosto, cuando detuvieron a su hijo, no ha tomado más los retrovirales.

“Por lo que me ha tocado vivir en estos dos últimos días estoy con una crisis de asma que casi no puedo hablar, estoy con tratamiento de prednisona hasta el lunes, por este motivo empiezo hoy la huelga de hambre, la de agua no puedo porque tengo que tomar medicamentos hasta que se pase la crisis”, dijo.

También expuso que se decidió a emprender la huelga “ya que ahora tengo miedo que le suceda algo en la prisión”. “Sigue acosando a mi hijo la Seguridad del Estado en la prisión y a mí en mi hogar. Tal vez yo, como persona, no le importo a este país, pero, gracias a todo el que comparte mi historia, sí y por esa razón es que no me dejan de acosar”, aseguró.

El joven de nacionalidad cubano-canadiense que se encuentra preso en Cuba fue detenido al día siguiente de las protestas del 11J y está acusado de haberle tirado una piedra a una patrulla policial.

Durante su estancia en prisión se contagió de coronavirus, hepatitis y HSV-1 (herpes no genital), el cual se agravó tanto que fue trasladado a la enfermería de la cárcel de Jóvenes de Occidente, en las afueras de La Habana.

Sus familiares denunciaron también que fue enviado a una brigada de trabajo forzado.