Madre de adolescente preso en Cuba por el 11J inicia huelga de hambre por la libertad de su hijo

Barbara Farrat Guillen y Jonathan Torres Farrat. Foto © Barbara Farrat Guillen / Facebook

Barbara Farrat Guillen, madre de un adolescente cubano detenido por las protestas antigubernamentales del 11 de julio, dijo en redes sociales que iniciaba este sábado una huelga de hambre por la liberación de su hijo, Jonathan Torres Farrat.

“Ayer me comenzó un poco de duda, no sabía si seguir adelante con la huelga ya que todos sabemos que no le importamos como pueblo, pero hoy no”, aseguró en Facebook.

Farrat expresó que temía por la seguridad de su hijo, por lo cual decidió protestar. Según comentó, el segundo jefe de la prisión donde se encuentra el adolescente de 17 años, le preguntó a este “si se llevaba bien con sus compañeros y si no había tenido algún problema con algún otro recluso”, ante lo cual el menor respondió que no.

La madre subrayó que era paciente positiva de VIH y que, pese a su condición, desde el 13 de agosto, cuando detuvieron a mi hijo, no ha tomado más los retrovirales.

“Por lo que me ha tocado vivir en estos 2 últimos días estoy con una crisis de asma que casi no puedo hablar, estoy con tratamiento de prednisona hasta el lunes, por este motivo empiezo hoy la huelga de hambre, la de agua no puedo porque tengo que tomar medicamentos hasta que se pase la crisis”, dijo.

También expuso que se decidió a emprender la huelga “ya que ahora tengo miedo que le suceda algo en la prisión”. “Sigue acosando a mi hijo la Seguridad del Estado en la prisión y a mí en mi hogar. Tal vez yo, como persona, no le importo a este país, pero, gracias a todo el que comparte mi historia, sí y por esa razón es que no me dejan de acosar”, aseguró.

La madre concluyó su publicación aseverando que no estaba dispuesta a “negociar” la libertad de su hijo. “(…) Lo quiero libre y no hay marcha atrás”, enfatizó.

El lunes, Farrat había anunciado que comenzaría una huelga de hambre y de sed el 11 de diciembre para pedir la excarcelación de su hijo. “Yo me pongo en huelga de hambre el día 11 porque el día 10 es la visita del niño y quiero personalmente decirle que no sé si yo pueda ir a otra visita, informárselo”, comentó.

Pocos días después, denunció que la Seguridad del Estado la había amenazado con negarle la entrada a la prisión donde se halla detenido el adolescente, si se mantenía haciendo publicaciones en redes sociales.

A finales de noviembre, Farrat pidió a las madres de otros menores detenidos por el 11J que no permanecieran calladas. Su hijo fue acusado de los supuestos delitos de atentado, desorden público y propagación de epidemia.

“A las madres cubanas, que luchen, que no se queden calladas porque ellos [los hijos] dependen de nosotras. Siempre va a haber alguien apoyándolas porque desde el primer instante que yo empecé esta lucha a mí me sobra el apoyo”, dijo entonces.