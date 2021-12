Artistas extranjeros renuncian a proyecto con el fotógrafo cubano Anyelo Troya por "cuestiones políticas"

El fotógrafo cubano Anyelo Troya González Foto © Facebook / Anyelo Troya

El fotógrafo cubano Anyelo Troya González, denunció el boicot por razones políticas que ejerce el régimen cubano sobre su trabajo como fotógrafo y realizador audiovisual, al impedirle colaborar en Cuba con profesionales extranjeros en un proyecto sobre artistas del mundo de la moda y la alta costura.

“Hoy me ha pasado algo que me dolió, realmente me duele. Creo que seguiré con el proyecto de rodar mi película. Pronto publicaré sobre ello y la forma que me pueden ayudar. Gracias. Seguiré creando, amando. Seguiré, ¡Dios esta con los justos!”, expresó el artista en sus redes sociales.

En declaraciones a CiberCuba, el fotógrafo denunció que las autoridades del régimen habían boicoteado su participación como Director de Fotografía (DP) en un proyecto que se va a realizar en Cuba y cuya producción había contactado con él para ocuparse de filmar y dirigir la fotografía.

“¡Todo por hacer arte!”, lamentó Troya en sus redes sociales, compartiendo una captura de pantalla de un chat en el cual conversa con alguien del equipo de realización que le explica las razones por las cuales las autoridades impiden su participación en el proyecto: “Cuestiones políticas. Eso ya me lo dejaron claro”, le contestaron.

“¡Están locos! Se trata de un proyecto sobre moda, sobre artistas de la moda. Me habían pedido que fuera el DP, se va a rodar en film”, dijo el fotógrafo que dirigió y filmó las escenas de Maykel Osorbo, El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara (figura sobresaliente del Movimiento San Isidro) que aparecen en el videoclip del tema “Patria y Vida”.

Devenido un himno para los cubanos que reclaman un cambio en Cuba, que garantice el disfrute de derechos y libertades negados por el régimen a sus ciudadanos, “Patria y Vida” se grabó con la participación, además, de los músicos cubanos Yotuel Romero, Descemer Bueno, Randy Malcom y Alexander Delgado (del dúo Gente de Zona).

Ganador de dos Grammy Latinos, el tema cobró una dimensión simbólica especial luego de su estreno, gracias a una letra en la que se ven representados millones de cubanos que reclaman el fin de la dictadura y la transición de Cuba a la democracia.

Más allá de los casi 10 millones de reproducciones en YouTube (solamente en la página de Yotuel), “Patria y Vida” ha sido la canción que acompañó las protestas de los cubanos dentro y fuera de la isla, especialmente durante el histórico estallido del 11J en Cuba. Su repercusión ha sido global, convirtiéndose en un referente para cubanos y extranjeros sobre la situación en la isla, tras el fracaso del proyecto de la llamada “continuidad”.

Troya, que estuvo entre los detenidos por salir a documentar las protestas del 11 de julio, se mantiene con una medida de prisión domiciliaria que solo le permite salir de la casa al trabajo. El joven artista tuvo que pagar una multa de 14,500 pesos, además de la condena de prisión domiciliaria por un año, sin poder salir del país y bajo el control de un juez de ejecución, según explicó su madre, Raisa González.

“Todo los días le pido a Dios para que mis hijos cumplan sus metas. Hoy fui a la iglesia y oré por todas las cosas que nos están pasando. En el camino compré flores y las puse a la Virgen de la Caridad. Le pedí mucha LUZ y fuerza”, dijo recientemente la madre de Troya en sus redes sociales.

A mediados de septiembre, el fotógrafo manifestó su preocupación por que el gobierno cubano le impida asistir a una beca en México, después de sancionarlo por intentar grabar en La Habana las protestas masivas del 11 de julio.

“Espero en Dios que este gobierno cubano me deje ir a estudiar, ya que el arte no es un delito, me gané una beca en México y no me dejan ir”, escribió el joven en su página de Facebook, donde este lunes informó del nuevo boicot del régimen a su trabajo.