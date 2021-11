Fotógrafo Anyelo Troya teme que gobierno cubano le impida cursar beca en México

Anyelo Troya. Foto © Facebook / Anyelo Troya

El fotógrafo cubano Anyelo Troya, uno de los creadores del videoclip de Patria y Vida, expresó su preocupación porque el gobierno cubano le impida asistir a una beca en México, después de sancionarlo por intentar grabar en La Habana las protestas masivas del 11 de julio.

“Espero en Dios que este gobierno cubano me deje ir a estudiar, ya que el arte no es un delito, me gane una beca en México y no me dejan ir”, escribió el joven el fin de semana en redes sociales, pidiendo que compartieran su publicación.

“El arte es amor, el arte es luz…¿Qué me hago si me lo niegan?”, inquirió. El lunes, la madre de Troya se hizo eco de las inquietudes del joven sobre su participación en el curso.

“Hoy cuando desperté me asomé a mi balcón, le pedí a Dios mucha fuerza, bendiciones para mi hijo y le dé su mayor sueño salir a estudiar a México para seguir sus sueños”, dijo en redes sociales.

Troya, que filmó parte del videoclip de Patria y Vida en La Habana, se encuentra en prisión domiciliar por un año, una sanción que le impide salir del país y le exige mantenerse bajo el control de un juez de ejecución. Además, tuvo que pagar una multa de 14,500 pesos.

A principios de noviembre, denunció el acoso permanente de la policía contra él y su familia. Entonces, publicó: “Seguiré creando, me niegan la salida a mis estudios en México, todo ha sido sin legalidad. Mis 2 años de estudios negados”.

El fotógrafo fue arrestado el 11 de julio por grabar imágenes de las protestas masivas contra el gobierno acontecidas ese día. Las autoridades cubanas lo condenaron el 21 de julio en un juicio sumario, sin derecho a defensa legal, a un año de privación de libertad domiciliaria por el supuesto delito de “desorden público”.

La canción Patria y Vida, cantada por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, El Funky y Maykel “Osorbo” Castillo, preso actualmente en Cuba, se ha convertido en una especie de himno en contra del totalitarismo y a favor de cambios políticos en la Isla. El tema ha adquirido connotación internacional y resultó nominado a los Premios Latin Grammy en las categorías de Mejor Canción del año y Mejor Canción Urbana.