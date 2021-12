Madre de joven camionero cubano condenado a 110 años de cárcel en EE.UU: "Ya no tengo vida"

Rogel Lazaro Aguilera-Mederos Foto © YouTube/screenshot-Telemundo51

Oslaida Mederos, la madre del joven camionero Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, condenado a 110 años de cárcel por accidente múltiple en Colorado en el que murieron cuatro personas, ha dicho sentirse destrozada tras la dura sentencia contra su hijo.

“Me parece que no es cierto por lo que está pasando mi hijo”, dijo la afligida madre en declaraciones recogidas por Telemundo 51.

“Pido a los familiares que lo perdonen, porque es difícil, él tiene hijo, tiene madre, tiene familia, él no quiso hacer eso”, añadió.

"Me he quedado bien triste, totalmente destruida, solo le pido a Dios que me dé una carga que pueda llevar. Me siento bien mal, lo único que hago es llorar. Ya no tengo vida", añadió la mujer en diálogo telefónico con el citado medio.

"Yo entiendo el dolor de las familias de los fallecidos pero mi hijo no lo quiso hacer. Esto no fue intencional. La fiscalía no tuvo en consideración nada. Lo que quieren es que mi hijo se muera en la cárcel", concluyó.

La mujer, quien asistió al juicio este 13 de diciembre, intervino para suplicar al juez que mirara una carpeta con documentos.

“Ay, señor juez, yo lo único que le pido…yo sé que quizás no se pueda, pero que usted me haga el favor de tomar un tiempo para revisar esto que yo le traje”, dijo la madre en referencia a una carpeta con documentos que incluían firmas recabadas a través de Facebook en apoyo de Aguilera-Mederos.

La pareja de Rogel Lázaro Aguilera-Mederos también intervino y suplicó clemencia, al tiempo que refirió los profundos daños emocionales que dejó al joven el terrible accidente.

“Este fue un terrible accidente lo sé. Me hago responsable, pero no fue intencional…No estaba bajo el efecto de drogas o alcohol, estaba trabajando y perdí los frenos”, dijo el cubano, quien lloró en varios momentos y se mostró muy afectado durante el juicio.

El juez que dictó los 110 años de cárcel dijo que estaba obligado por la naturaleza de los cargos a aplicar sentencias consecutivas con unos mínimos de tiempo establecidos por la ley, lo que resultó en una condena de cárcel más de un siglo. La comunidad cubana se ha mostrado consternada por la dura sentencia emitida el lunes.

El boxeador Yordenis Ugás instó a los cubanos residentes en EE.UU. a apoyar al camionero Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, al tiempo que reprochó la falta de activismo cuando se trata de mostrar apoyo a ciudadanos de la isla que viven en territorio norteamericano. El púgil piensa que el joven debe pagar por los cuatro fallecidos, pero cree que el castigo impuesto es excesivo.

Rogel Lázaro Aguilera-Mederos tenía 23 años en el momento del aparatoso accidente en la Interestatal 70, en Denver, Colorado, el 25 de abril de 2019. Conducía una rastra cargada de madera a velocidades de hasta 85 mph (aproximadamente 137 km/h). Tras perder los frenos, generó un choque en cadena y una explosión en la cual se incendiaron 26 autos, fallecieron cuatro personas y una decena resultaron heridas.

El abogado defensor de Aguilera-Mederos dijo a los miembros del jurado que el accidente fue una catástrofe inevitable y que su cliente trató de reducir la velocidad de su camión, pero que se vio sobrepasado por circunstancias fuera de su control.

No obstante, la fiscalía estimó que el choque masivo fue el resultado de una serie de malas decisiones del conductor. En octubre, Aguilera-Mederos fue hallado culpable de 27 cargos, incluidos cuatro de homicidio vehicular.

Al finalizar la audiencia, el juez le dio dos semanas al abogado de Aguilera-Mederos para que presente una carta de reivindicación de daños para cada una de las víctimas.