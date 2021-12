Ángel Carromero vuelve a culpar al régimen cubano por muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero

El político español Ángel Francisco Carromero Barrios culpó una vez más al régimen cubano de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero en julio de 2012.

"Todo fue para encubrir el atentado que hizo el régimen contra dos de los principales opositores cubanos", dijo Carromero Barrios durante una audiencia virtual que organizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Durante su intervención, el ciudadano español relató lo que ocurrió aquel día en que los dos opositores cubanos fallecieron y reiteró la versión de que otro vehículo los impactó por detrás, obligándolos a salirse de la carretera.

"Lo que notamos desde el primer momento que pisamos la isla fue que nos controlaban, nos seguían", recordó Carromero Barrios.

El español, que además conducía el vehículo, rememoró que de camino a Santiago de Cuba fueron seguidos durante todo el trayecto, y fue el mismo Payá quien le advirtió que se trataba de un carro de la Seguridad del Estado.

"Continuamos el trayecto hasta que otro vehículo nos iba a la zaga hasta que nos impactó y sacó de la carretera", relató.

El testigo del accidente agregó que al poco tiempo se acercó un vehículo con puerta de corredera y varios individuos, que no se identificaron, lo montaron justo antes de perder el conocimiento.

"Lo único que tengo es una cicatriz que correspondería a un culetazo, un golpe que me dieron para que perdiera el conocimiento", alegó.

Carromero Barrios rememoró que al recobrar el conocimiento estaba en un hospital, rodeado de militares y nunca pensó que hubiese víctimas mortales, porque él estaba ileso.

Sobre el testimonio oficial que dio a las autoridades cubanas, el político español dijo que en un primer momento un uniformado intentó grabar su declaración.

"Intenté decir que nos sacaron de la carretera y golpeado por atrás. Me golpearon y dijeron que no, que eso no era lo que había pasado y tenía que decir que fue un accidente", relató.

El sobreviviente del siniestro dice que le hicieron filmar unos documentos, grabar un testimonio que lo incriminaba y tras varios días en una celda, sin contacto con el mundo exterior, Carromero Barrios volvió a grabar otro video en el que reiteró la versión oficial y donde negaba la participación de un vehículo en el accidente.

"El juicio fue una farsa. Sabía de antemano la condena que me iba a caer y me pidieron que me declarara culpable. Creo que en un acto de rebeldía me declaré inocente", sentenció.

En ese momento se le acusó a cuatro años de privación de libertad por conducción imprudente y no apeló para acelerar las negociaciones diplomáticas entre Cuba y España con el fin de lograr su repatriación.

"Era un joven, de veintitantos años, con ideales de libertad y lo que quería era colaborar. Nunca pensé que el régimen se atrevería a hacer esto, pero no es el primer atentado que comete la dictadura comunista de Castro", agregó.

No es la primera vez que Ángel Francisco Carromero Barrios acusa al régimen de La Habana de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero, y aunque oficialmente las causas fueron "falta de atención al control del vehículo, el exceso de velocidad y la incorrecta decisión de aplicar los frenos de manera abrupta en una superficie resbaladiza", una vez que llegó a España declaró todo lo contrario.

Las nuevas palabras sirvieron a la familia Payá para solicitar en diferentes instancias internacionales la reapertura del caso y una investigación independiente.

Rosa María Payá adelantó que esta audiencia en la CIDH eran la oportunidad para presentar los alegatos finales de las partes.

La CIDH aclaró que el Estado cubano todavía tiene oportunidad de presentar su parte, si lo desea, de forma escrita, según reportó la agencia EFE.