Camionero cubano Rogel Aguilera pide perdón a la familia de las víctimas: "Estoy muriendo en vida’"

Rogel Lázaro Aguilera Mederos, condenado a 110 años de prisión por el accidente de tránsito de 2019 en Colorado donde perdieron la vida cuatro personas y otras seis resultaron heridas, pidió perdón a los familiares de las víctimas.

"Estoy muriendo en vida. Es duro vivir con este trauma. No puedo dormir", dijo entre lágrimas el joven de origen cubano durante la última sesión judicial en la que intervinieron todas las partes implicadas.

Tras el juicio, su madre dijo a Telemundo 51 que apelarían la sentencia y no estaba a favor del desempeño del abogado que defendió el caso de Aguilera Mederos.

“Pido a los familiares que lo perdonen, porque es difícil, él tiene hijo, tiene madre, tiene familia, él no quiso hacer eso”, destacó Osleida Mederos.

Poco después de conocerse el alegato del joven camionero, en las redes sociales algunos internautas apelaron al humanismo de los jueces para que se rebajara la sentencia.

"Esto no es hacer justicia. Es muy triste y lamentable para todas las personas que están involucrados en este caso los afectados y el culpable", dijo en Facebook una usuaria de la res social que se identificó como Isela Beltrán.

"No lo estoy justificando, porque hay 4 vidas que debe pagar por ellas, pero él no es un elefante que vive 100 años, es una persona y como digo fue un accidente, no fue premeditado. Tengan piedad de él”, pidió otra persona.

En la plataforma Change.org hay una petición, que hasta el momento logra recaudar más de 165 mil firmas en la que se pide conmutación por tiempo cumplido u otorgar indulto para el acusado.

"Rogel no es un criminal, la empresa para la que trabajaba conocía las leyes federales que regulan la conducción de camiones, sin embargo, no las cumplieron. Rogel ha dicho varias veces que desearía tener el coraje de chocar y quitarse la vida ese día, este trágico accidente no se hizo con Intención, no fue un acto criminal, fue un accidente", dice el comunicado.