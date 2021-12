Carla Gloria Colomé Santiago dedica su Premio de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa a madres de niños presos tras el 11J

Carla Gloria Colomé Santiago, en protesta del 15N, en Nueva York, y Rubén Alejandro Parra Ricardo, 15 años, preso desde el 13 de julio Foto © Facebook Carla Gloria Colomé Santiago / Facebook Darcy Borrero

La periodista cubana Carla Gloria Colomé Santiago dedicó hoy en redes sociales el Premio de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa que recibió este martes en Miami, durante la celebración del Liberty Forum & Freedom Dinner, a las madres de los niños cubanos presos por manifestarse en contra del régimen el pasado 11 de julio.

"Nadie me lo preguntó, pero yo quiero dedicarle este premio a todos los niños cubanos presos del 11 de julio. Ahí están las denuncias de las madres vueltas locas por sus hijos. Ahí están las fotos de detenidos con rostros tan jóvenes, por los que no ha corrido aún la vida. Para todos ellos va este premio", declaró la joven de 31 años, que fuera reconocida precisamente por un reportaje sobre el estallido social, publicado en Revista El Estornudo el 22 de julio.

Según registros de organizaciones independientes, las manifestaciones de los días 11, 12 y 13 de julio dejaron un saldo de más de 1300 detenciones. De ese total, al menos 690 personas continúan en régimen de privación de libertad, y de ellas, 14 son menores de 18 años. Además, se han registrado más de 120 acusaciones de sedición, para las cuales las autoridades piden penas de hasta 30 años de cárcel, y en 11 de estos casos corresponden a menores de edad.

Colomé Santiago consideró que el reconocimiento recibido suponía también un logro para los periodistas independientes cubanos, que trabajan bajo constante persecución y asedio. "El Estornudo ha sido en estos cinco años como una hidra, lo cortan y le nacen otros cuerpos. Nuestros periodistas han sido obligados a renunciar a la revista, han sido interrogados, perseguidos, detenidos. Cuando hemos pensado que ya se acabó El Estornudo, que no damos con más, que no podemos hacer más porque nos aprietan, le nacen otros rostros, otros temas, otras razones para ser y existir", precisó.

"En mi caso -reveló la reportera, quien trabajo hasta este año con CiberCuba-, este es un logro también para todos los que hacemos periodismo desde fuera de Cuba. Cuando yo me fui de Cuba a estudiar a México, la gente se iba y muy pocos seguían haciendo periodismo fuera. La gente cortaba con el periodismo que se hacía sobre Cuba, y se buscaba otros trabajos, mucho más livianos, con menos problemas y mejor pagados. Ya eso ha cambiado un poco, por la cantidad de periodistas que se han tenido que ir a pesar de. Pero recuerdo que en algún punto el haberte ido de Cuba te restaba algo, el hacer periodismo fuera de Cuba era una limitación. Los mismos periodistas cubanos dentro lo veían así. En más de una ocasión me sentí mal. Una vez me rechazaron mi participación en cierto taller porque yo seguía haciendo periodismo cubano, pero afuera".

Colomé Santiago explicó que El Estornudo fue uno de los medios independientes que contribuyó a cambiar ese panorama. "Desde el día cero dijimos que haríamos periodismo cubano desafiando la territorialidad. Nuestros periodistas estaban en Londres, Ciudad de México, Estados Unidos, Barcelona, Cuba. La mayor parte de mi trabajo como periodista cubana ha sido fuera de Cuba, y es normal que así sea, porque cada día Cuba está más fuera de Cuba", agregó.

"Cuba está en Miami, en el Palacio de los jugos. Cuba está en la rumba de Nueva York. Cuba está en los frijoles más sabrosos que me he comido en Madrid. Cuba está en los campos de refugiados de Serbia. Cuba, tristemente, está en la selva del Darién. Cuba está en el estrecho de la Florida. Cuba está en los que se van a comprar ropa a Rusia o a Guyana. Así me gusta verlo y así es", dijo.