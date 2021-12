Periodista cubana Carla Colomé gana Premio de Periodismo Joven Mario Vargas Llosa con historia sobre el 11 de julio

Carla Gloria Colomé Santiago durante protesta del 15N en Nueva York Foto © Facebook Carla Gloria Colomé Santiago

Con un reportaje que revela los orígenes del estallido social del pasado 11 de julio en Cuba, publicado en Revista El Estornudo, la periodista cubana Carla Gloria Colomé Santiago recibió este martes el I Premio de Periodismo Joven Cátedra Vargas Llosa, durante la celebración del Liberty Forum & Freedom Dinner, en la ciudad de Miami.

El reconocimiento, dotado con 10,000 dólares americanos, tiene una frecuencia anual y forma parte de la iniciativa Premio Atlas Red-Cátedra Vargas Llosa de Periodismo Joven, que busca fomentar el pensamiento y la creatividad entre jóvenes periodistas prometedores en el esfuerzo por desarrollar historias, editoriales y narrativas sobre los principios de la libertad. Su jurado, en esta primera edición, estuvo presidido por el escritor, periodista y político cubano Carlos Alberto Montaner, residente en Estados Unidos.

"Es un artículo muy informativo sobre lo ocurrido en Cuba, cuando el pueblo cubano manifestó, frente a la dictadura que padece, con gran coraje, con gran reciedumbre, su protesta, y sus deseos de vivir en libertad. Es un magnífico texto, que ha recibido mucha información del interior de Cuba, y para ella, para Carla Gloria Colomé Santiago, pido un fuerte aplauso", declaró el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, en la ceremonia de premiación.

"11 de julio en San Antonio de los Baños: Lo que se ve/lo que no se ve" es el título del reportaje ganador, que se publicó el 22 de julio, y devela lo que fue uno de los misterios mayores de las protestas antigubernamentales más importantes en los últimos 63 años de la historia de Cuba: cómo se gestó, dónde y quiénes las promovieron. "Cuando aún permanecen decenas de jóvenes presos, cuando se ha reportado un muerto a causa de las manifestaciones y cuando el gobierno, en aras de tranquilizar a la gente, ha anunciado la eliminación temporal de restricciones aduaneras de medicinas y alimentos, la protesta de San Antonio de los Baños, pueblo del Ariguanabo, nos sigue pareciendo una incógnita", dice el relato, en el inicio.

"¿Quién convocó a los ariguanabenses? ¿Cómo se organizaron, si es que se organizaron? ¿Hubo un programa o hubo, al menos, una convocatoria? ¿Quiénes están detrás de la protesta que hizo que gran parte de Cuba se lanzara a las calles el 11 de julio?" Estas fueron las preguntas que condujeron la investigación, desarrollada desde Estados Unidos, que fueron respondidas a lo largo de la historia.

A propósito de este reconocimiento, el periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo, describió a Colomé Santiago como "un pedazo de periodista con una sensibilidad única", una reportera ejemplar y "cronista sui géneris, tercer bate en el equipo del talento natural con las palabras".

Colomé Santiago, 31 años, se graduó de Periodismo en la Universidad de La Habana en 2013 y luego realizó una maestría en la Universidad Autónoma de México. En 2016 fue una de las fundadoras de Revista El Estornudo, de cuyo equipo forma parte desde entonces, y en CiberCuba también trabajó durante varios años, hasta 2021. Actualmente, trabaja como periodista de la revista People y reside en la ciudad de Nueva York.

"Nos han interrogado, nos han intimidado, hemos trabajado sin amparo legal alguno, nos han exiliado, nos han amenazado, nos han detenido y secuestrado, han intentado separarnos, hemos sufrido bajas sensibles, el año pasado, especialmente, la Seguridad del Estado nos fue encima con todo y sobrevivimos, estamos a punto de cumplir seis años y hace apenas unos días publicamos el reportaje más importante del medio en su historia", precisó Álvarez, quien acompañó a la joven en el evento.

El reportaje más relevante publicado por el medio hasta ahora al que se refirió fue el de Cinco denuncias de abusos sexuales contra Fernando Bécquer, del periodista cubano Mario Luis Reyes, pues ha sido uno de los que mayor impacto ha causado. A pesar de que no es el primer material periodístico de denuncia de este tipo de violencia de género contra figuras públicas cubanas, muchas feministas coinciden en percibirlo como el punto de partida del movimiento Me Too en Cuba por el activismo y el debate que le ha seguido; al punto de conducir a acusaciones formales de víctimas del músico ante la policía y obligar a instituciones estatales como la Federación de Mujeres Cubanas y el Centro Nacional de Educación Sexual a pronunciarse.

Acerca de los logros periodísticos de El Estornudo, Álvarez recordó que este no es el primer premio que recibe su equipo. Él mismo ganó este año el Premio de Periodismo Don Quijote, con la crónica "Tres niñas cubanas", y en 2017 Jorge Carrasco ganó el Premio Iberoamericano de Periodismo Gabriel García Márquez, con el perfil "Historia de un paria".

"Hicimos, de manera sostenida, crónica en Cuba, algo que cuando estudiábamos no creíamos que se pudiera hacer. Hemos ayudado a meter la realidad cubana en el mapa de la lengua y también incorporamos constantemente periodistas jóvenes con escasa o nula experiencia en el oficio, por lo que también hemos sido nuestra propia escuela. La idea inicial, contar un país por fuera de sus convenciones geograficas, la hemos ido cumpliendo, ¿verdad?", agregó Carlos Manuel Álvarez.

Hasta hoy, en Cuba hay más de 670 personas privadas de libertad por haber participado de alguna forma en las protestas que atravesaron el país los días 11, 12 y 13 de julio. Al menos 122 de ellas enfrentan la acusación de sedición, un delito contra la Seguridad del Estado, y la fiscalía les pide penas de entre 13 y 30 años de cárcel.