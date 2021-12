Yotuel Romero quiere cantar con Daymé Arocena

Yotuel Romero y Daymé Arocena Foto © Instagram de los artistas

El cantante, compositor y actor cubano Yotuel Romero quiere colaborar musicalmente con la talentosa cantante Daymé Arocena. Así lo hizo saber en un comentario a una publicación de la propia artista en Facebook.

Arocena compartió una foto y dedicó un mensaje a todos sus seguidores para celebrar que había alcanzado las cifras de 20 mil followers en Instagram y 40 mil en Facebook, y lo agradecida que estaba de todos los que la seguían de manera orgánica, "como se construyen las verdaderas familias".

Entre los más de siete mil comentarios que recibió la cantante de Cubafonía está el de Yotuel, que dejó muy claras sus ganas de crear una canción juntos.

"Esperando el privilegio de cantar con tu extraordinario talento", fue el comentario de Yotuel, que recibió más de 500 likes.

La cantante no tardó en contestar: "Querido, claro que sí. ¡Lo tenemos que planear! Asheeeeeee".

"Si ustedes dos unen su voz y mis oídos tienen el placer y privilegio de escucharlos, podré morir tranquila", "Sería algo extraterrestre. Dos personalidades con la capacidad fuera de órbita, que navegan por el cielo pero con los pies en la Tierra. ¡Mi apoyo a esa idea!", "Ese dúo sería espectacular", "¡Wow! qué privilegio verlos juntos en una tarima. Dos grandes y talentosísimos artistas negros cubanos", "Qué bueno es ver el talento de dos excelentes profesionales en unión de colaboración a favor del buen gusto musical", comentaron varios seguidores de los cantantes.

Yotuel Romero acaba de cerrar una colaboración con una de las artistas cubanas más internacionales en la industria musical: Camila Cabello. Los cantantes escribieron juntos la canción "Lola", que forma parte del próximo álbum de la exintegrante de Fifth Harmony, que llevará por nombre Familia, y en el cual explorará sus raíces latinas como adelantó en su sencillo "Don't Go Yet".

"LOLA, con ese nombre de canción estoy seguro que será una BENDICIÓN EN MI VIDA!!! GRACIAS POR ELEGIRME", escribió Yotuel a Camila Cabello.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.