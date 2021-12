Reguetonero cubano Chucho Flash explica por qué golpeó el parabrisas de un camión de bomberos de Miami-Dade

Momento en que el reguetonero arremetió contra un camión de bomberos con un bate (i) y Reguetonero Chucho Flash (d) Foto © Collage YouTube/screenshot-Telemundo51

El reguetonero cubano conocido como “Chucho Flash”, que en junio fue a prisión tras golpear con un bate el parabrisas de un camión de bomberos de Miami-Dade, ha confirmado que lo sucedido estuvo relacionado con el consumo de cocaína, que incluso lo llevó a tener “alucinaciones”.

“Cometí el error de golpear el cristal al camión y desde ese día me cambió la vida. Fui arrestado. Yo nunca había estado preso ni nada. Fue el primer encuentro que tuve con la justicia”, relató el cantante en declaraciones para Telemundo 51.

“Yo estaba bajo el efecto de la droga. Yo nunca me había drogado. Todo el que me conoce sabe que lo que yo fumo es hookah (pipa de agua) y estoy en los partys tranquilo, pero no soy un muchacho de la calle ni nada”, añadió el reguetonero.

“Ese día había consumido cocaína. Parece que me pegó, eso no es para mí y de pronto no sé qué me pasó que me bajé y cogí un bate que había comprado para mi hijo y sin pensarlo le di un golpe al camión", comenta.

Tras ser arrestado, Chucho Flash fue llevado a la cárcel del condado -conocida como TGK- desde donde finalmente tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital, donde estuvo ingresado durante 21 días.

Él niega que tuviera una sobredosis, y achaca su internamiento hospitalario a una deshidratación por no tomar agua. Argumenta que ahora está en libertad condicional (probatoria), de 6 meses a un año, dependiendo de cómo se porte.

Jesús Santana Jardines -verdadero nombre de Chucho Flash- dice haber aprendido una lección de lo que le pasó y ha encaminado su vida.

“Los amigos míos son mi madre y mi padre, que todo el tiempo estuvieron al lado mío”, cuenta, y se queja de que hubo quien nunca más lo llamó por teléfono ni para interesarse por él.

Ahora tiene nueva pareja y anda en el proceso de retomar su carrera. Recientemente estrenó el tema “Yo no sé”, junto al reguetonero Flex, de Panamá; y tiene previsto estrenar próximamente “Si tú te fuiste”, tema inspirado directamente en lo que le pasó.

Chucho Flash tenía 30 años cuando el 6 de junio arremetió contra el parabrisas del camión de bomberos en la calle 8 y la avenida 42.

Antes de golpear el vehículo, el reguetonero había estrellado su auto negro -marca Porsche- contra una bomba de gasolina en una estación de servicio de Chevron, ubicada en la misma intersección en que ocurrió el incidente.

Cuando se presentó en corte, argumentó que se estrelló contra la bomba de gasolina porque lo venían siguiendo personas armadas que querían matarlo.

“Hasta que no me comprueben yo no puedo pagar fianza, porque yo tengo pruebas de por qué me metí contra la bomba de gasolina. Fue porque me venían siguiendo más de siete u ocho pistolas en un carro, para matarme, con pistola y los grabé”, dijo en corte, donde en varias ocasiones llegó a interrumpir a la propia magistrada.

Tras el arresto, al que se resistió, la Policía le encontró una bolsa con cocaína en el vehículo. Enfrentó cargos por destrucción de propiedad, posesión de drogas y resistencia violenta a un arresto. La fianza fue fijada en más de 10 mil dólares y debió pagar además los daños al vehículo.

