Exclusiva: Madre de camionero cubano condenado a 110 años en EE.UU. dice que tiene pruebas para presentar

Rogel Aguilera Mederos, el camionero cubano involucrado en el catastrófico accidente en Denver, Colorado, se ha ganado el apoyo de millones de personas en todo el mundo tras ser juzgado y condenado a 110 años de prisión en Estados Unidos; CiberCuba conversó con Oslaida Mederos, madre del joven, quien reveló en exclusiva sus insatisfacciones y expectativas sobre la situación de su hijo.

Cuatro muertes y varios heridos fue el saldo del siniestro ocurrido el 25 de abril de 2019, mientras Rogel intentaba maniobrar, sin frenos, un camión cargado pendiente abajo en la Interestatal 70. Esta semana el juez dictó sentencia contra el cubano tras haber sido encontrado culpable de 27 cargos en octubre, incluidos cuatro cargos de homicidio vehicular.

“Me siento mal por una decisión tan injusta…Es injusto 110 años de prisión a mi hijo cuando no hubo alcohol, cuando no hubo droga, cuando se comprobó legalmente por el perito que realmente se le fueron los frenos” al camión, dijo la madre, que señaló que el joven se entregó voluntariamente a la justicia.

Asimismo, enumeró todas las evidencias que, a su juicio, no se tuvieron en cuenta durante el proceso judicial de Aguilera Mederos.

“Mi hijo no impacta ningún carro, incluso, la fiscalía buscó 86 testigos que pudieron probar que mi hijo no le dio a ningún carro”, aseguró.

Uno de los argumentos que la fiscalía intentaba probar es que el joven había impactado contra la línea de tráfico detenida a lo largo de la autopista interestatal 70 (I-70) a consecuencia de un accidente anterior que había creado un tapón de tráfico.

Sin embargo, la madre dice tener pruebas que refutan esta narrativa y asegura que su hijo impactó con un camión estacionado indebidamente en el arcén de la I-70.

“No se esclareció que mi hijo había parado su camión con el camión que estaba en el shoulder. No se llegó a esclarecer, pero fue cierto. Yo tengo una foto donde mi hijo golpea el camión con el camión del shoulder”, dijo la madre.

El shoulder o arcén es una franja pavimentada a ambos lados de las autopistas, diseñada para que, en situaciones de emergencia, el chofer pueda escapar al tráfico y evitar colisión.

Sobre el tráfico detenido en la I-70 producto del accidente anterior, la señora dijo que si la policía no hubiera esperado dos horas para desviar el tráfico de ese tramo y que involucraba 28 autos, “mi hijo no hubiera tomado esa carretera”.

Sin embargo, lamentó, “no se llegó a explicar en el juicio qué tiempo estuvo ese tráfico parado ahí antes de que llegara mi hijo”. Oslaida también cuestionó el trabajo de la policía involucrada, cuya intención –sugirió– era que “toda la culpa cayera sobre él”.

La madre señaló la ausencia de “un policía que hablara español” durante los interrogatorios iniciales para los que “no esperaron ni 72 horas”, lo que calificó como “una falta de respeto, de consideración humana entrevistarlo el mismo día”.

Mederos explica que solo el trauma por el accidente pudo generar la respuesta indiferente con un simple ‘O.K.’ de su hijo al conocer, en uno de los interrogatorios, que cuatro personas perdieron la vida en el siniestro:

“Esa palabra, ‘O.K.’, es la que incrimina a mi hijo, hoy por hoy, con esos cuatro cargos de homicidio. Mi hijo dice eso, quizás perturbado, quizás no entendió bien, porque yo le puedo asegurar que los sentimientos de mi hijo no son como para expresarse así”.

En cuanto a la condena, la señora Mederos admitió que “eso no se esperaba, es como un ensañamiento, a mi entender, de la fiscalía, porque incluso, el juez no acepta esos 110 años”. Igualmente, anunció que la familia había decidido cambiar de abogado por inconsistencias en el trabajo del letrado anterior.

“El abogado [anterior] no quería que mi hijo presentara donaciones a niños con cáncer”, dijo la madre dudando de las intenciones del jurista para demostrar la inocencia de su representado a partir de evidencias de carácter. “Él nunca quiso demostrar quién es mi hijo en realidad ni los sentimientos que tiene mi hijo”.

No obstante, la propia Mederos dijo haber presentado ante el juez, una vez terminada la audiencia, los estados de cuenta bancaria de su hijo con “las donaciones de Saint. Judes” la clínica oncológica a la que su hijo había donado. “Pero el juez no tenía conocimiento de eso, porque el abogado nunca quiso”, fustigó.

De acuerdo a las declaraciones de Mederos, se trata de cuatro nuevos abogados con los que se entrevistará el próximo lunes y en los que ha puesto su esperanza de que esta vez se haga justicia.

“Esto ha sido una gran injusticia, tanto para los que nos conocen como para el mundo entero”, insistió. “A él lo miraron como un terrorista, como un asesino, no como un ser humano”, dijo, y consideró que hubo “un poco de discriminación” por tratarse de un hispano.

Tras conocerse la decisión del juez, se ha iniciado una campaña para lograr una conmutación o un indulto de la pena para Rogel. El propio juez dijo que, de estar en sus manos, esa no sería su sentencia, mientras que la fiscal del caso dijo que estaría dispuesta a someter el caso a una revisión. Asimismo, este jueves, el gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo que revisará cada solicitud de clemencia que le ha llegado y tomará una decisión.

“Tengo esperanzas de que esto se lleve a una decisión justa. Tengo pruebas para presentar donde va a haber muchas cosas que no se llevaron como debieron” en el juicio, dijo y recordó que el juez anterior tenía relaciones de amistad con una de las víctimas fatales del accidente, sugiriendo una parcialización en detrimento de su hijo a la hora de impartir justicia.

La madre quiso enviar un mensaje a quienes perdieron seres queridos aquel fatídico día: “Yo entiendo el dolor de los familiares de los fallecidos, sé que no los van a ver más, pero yo también estoy sufriendo, y mi hijo está sufriendo una condena que no es justa”, y agregó que respeta la decisión de los que no han perdonado a su hijo, “pero si sus corazones están rotos, el mío también y el de mi hijo”.

En declaraciones previas a la cadena Univision el camionero cubano había confesado sentirse destruido por la sentencia, y aseguró que es como tirar su vida al vacío. Antes, en el juicio, había lamentado entre lágrimas las muertes y los heridos durante el accidente.

Mientras tanto, la petición iniciada en change.org para conmuntar la condena del camionero o concederle indulto ha recabado más de tres millones de firmas, y a la madre le llueven las muestras de apoyo. “De la mañana de hoy a 12 del día he tenido 5,000 mensajes”, y dijo que ha recibido “llamadas de todos los países, del mundo entero”.

A quienes se han solidarizado les envió su agradecimiento en medio de la situación por la que atraviesa su familia:

“Me ha ayudado muchísimo porque siento que todo el mundo está reconociendo la injusticia, en la televisión, de todos los camioneros tengo un apoyo inmenso, personas que, aunque no me pueden donar me ayudan en oraciones, me ayudan con firmas…Estoy sin palabras, no esperé tantos corazones conmovidos”.