Hijos de Lizandra Góngora piden su libertad con emotivos dibujos

Lizandra Góngora y dibujos realizados por sus hijos Foto © Facebook / Lizandra Góngora - Ezequiel Ignacio Alvarez Sosa

Los hijos de Lizandra Góngora, detenida por participar en las protestas del 11J en Cuba, pidieron libertad para su madre a través de emotivos dibujos en la pared del domicilio donde viven.

"Mami, te extraño" y "Cuándo vas a venir", son algunos de los dibujos que se divulgaron en las redes sociales desde noviembre y que fueron realizados por los cinco hijos de la activista de derechos humanos.

Ezequiel Ignacio Alvarez Sosa compartió en Facebook las fotos que le llegaron desde Cuba y como reclamo por la libertad de Góngora, al igual que el resto de los presos políticos de la isla.

"Me piden desde Cuba que enseñe esta triste estampa. Las verdaderas víctimas del terrorismo de estado. Los niños de una madre cubana que está en la prisión política por marchar pacíficamente el 11J en Güira de Melena, demuestran con su arte la falta que hace una madre", escribió.

Lizandra Góngora, una de las más de mil personas que resultaron detenidas tras las protestas del 11J, se ha convertido en símbolo de resistencia dentro de la prisión para mujeres donde se encuentra.

"Estoy presa por mis ideales y convicciones, que siento en mi corazón. Nadie me obligó, nadie me compró y mucho menos me pagaron por nada", expresó a través de una carta que se hizo pública en noviembre.

Tras divulgarse el documento, que formaron también otras presas políticas, la sometieron a una celda de castigo y recibió amenazas de la Seguridad del Estado.

"Se recibió una llamada desde la prisión del Guatao donde denuncian que a Lizandra Góngora la pondrán en celda de castigo por mandar esta carta", aseveró la también activista por los derechos humanos Diasnurka Slacedo.

Lo más reciente sobre su situación lo divulgó una fuente anónima a ADN Cuba, tras revelar que los oficiales someten a la activista a la activista a complejas revisiones al finalizar cada visita.

“La encueran completa, le quitan el blúmer (ropa interior femenina), la hacen agacharse delante de las guardias cuando sale a recibir visitas o vuelve de regreso”, confesó la fuente.