Activista cubana Lizandra Góngora en celda de castigo por enviar carta desde prisión

Lizandra Góngora / Carta enviada desde prisión Foto © Facebook Diasniurka Salcedo

La activista Lizandra Góngora Espinosa, presa política en Cuba, fue presuntamente trasladada a una celda de castigo por enviar desde prisión una carta en la que ratificaba que se mantiene firme a sus convicciones y que no dialogará con la dictadura.

La denuncia del traslado de Góngora a una celda de castigo la hizo la activista Diasniurka Salcedo en su página de Facebook, este domingo.

Captura de imagen en Facebook Diasniurka Salcedo

"Estamos denunciando que hoy domingo 7 de noviembre se recibió una llamada desde la prisión del Guatao donde denuncian que a Lizandra Góngora la pondrán en celda de castigo por mandar esta carta. Fue amenazada por el DTI. Tienen que parar con las injusticias. Esto es ¡Patria y Vida!", dijo Salcedo.

La semana pasada Góngora logró enviar desde prisión una carta, de su puño y letra, en la que decía que se mantiene firme a sus convicciones políticas y rechazó cualquier posible diálogo con la dictadura.

"Estoy presa por mis ideales y convicciones, que siento en mi corazón. Nadie me obligó, nadie me compró y mucho menos me pagaron por nada", decía en su texto. El testimonio también lo compartió en Facebook la activista Salcedo.

Góngora fue detenida en agosto de 2021 por participar en las protestas del 11J en Cuba. Evadió durante varias semanas a la policía política, que desplegó un operativo para detenerla por su participación en las manifestaciones pacíficas.

La activista aseguró en su carta que no le importa quién flaquee en medio de la situación que viven los presos políticos de la isla y pidió que se respete su opinión al respecto. El texto también fue firmado por Mailene Noguera Santiesteban, vocera del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y detenida por protestar el 11J.

La activistas presa reside en Güira de Melena y es madre de 5 niños. En mayo de 2021 denunció que las autoridades le negaron permiso para trasladar en transporte estatal a su pequeño de 6 años, que padece convulsiones, a un hospital de La Habana.