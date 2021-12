Madre de hermanas presas del 11J sobre juicio a sus hijas: "Es una injusticia todas las mentiras que han dicho"

Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac Foto © Barbarita Isac Rojas / Facebook

Bárbara Isac Rojas, madre de Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, detenidas tras las protestas del 11 de julio, reveló que posiblemente el próximo 27 de diciembre se dará a conocer la sentencia impuesta a sus hijas.

Lisdany y Lidianis, hermanas nacidas junto a una tercera niña hace 22 años, fueron juzgadas esta semana, acusadas de los delitos de desorden público, desacato y atentado.

"Ellas están muy desanimadas, porque es la mentira más grande del mundo todos los inventos que hicieron ahí", declaró Bárbara en entrevista para Las mañanas de CiberCuba.

La mujer sabe menor que nadie que sus hijas son inocentes, porque ella también participó en las manifestaciones contra el gobierno que ocurrieron el 11 de julio en Placetas, en la provincia de Villa Clara.

"Lo que le han puesto el delegado, el jefe de sector, la gente de la Seguridad del Estado, lo que hablaron de ella, (...) que cinco mujeres querían tomar la policía de aquí de Placetas", denunció, una acusación que raya en lo absurdo, toda vez que es imposible que jóvenes como sus hijas pudieran atacar una estación llena de hombres armados.

La Fiscalía Municipal de Placetas ha pedido 10 años de privación de libertad para las hermanas, quienes en este momento se encuentran cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de Guamajal, en Santa Clara.

"Se enseñaron con ellas en el juicio, esa gente diciendo lo mismo. El juez, cuando les hacía las preguntas, se contradecían unos a otros, porque la mentira tiene patas cortas. Cuando es mentira tú la puedes decir un día, pero al otro día se te olvidó porque es mentira, y en cuestiones de minutos los tuvieron que regañar porque ellos mismos se contradecían", relató.

Lisdany y Lidianis fueron arrestadas el pasado 15 de julio. Ambas son auxiliares pedagógicas y no poseen antecedentes penales, lo cual no ha importado para que la Fiscalía les solicite una pena de prisión tan alta.

Su madre ha reiterado en varias ocasiones que las marchas en su municipio fueron pacíficas.

"No hubo vandalismo, ni resistencia. En Placetas nadie tiró una piedra ni hay una tienda rota. En todos los videos la gente sale con laa manos arriba diciendo que la manifestación es pacífica", dijo en un texto publicado en su muro de Facebook.

La mujer está desesperada porque Lidianis tiene una niña pequeña que necesita de sus cuidados.

"Yo le he dicho que está trabajando en una galletería para traerle cositas, que regresa pronto. Cuando la veo triste voy y le compro un refresco o un dulce y le digo que su mamá se lo manda, pero ella ya no mira ni eso. La extraña mucho y me repite que quiere dormir con su mamá", denunció.

"Pido libertad para mis hijas, les han destruido la vida mandándolas a prisión sin tan siquiera darle una oportunidad, por haber participado pacíficamente en una manifestación donde más de medio pueblo estuvo", demandó.