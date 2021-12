“Las leyes americanas me juzgaron a su modo”: Corridos virales a favor del camionero cubano Rogel Aguilera

El camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos y Los Cenzontles de Burgos Foto © Captura de video YouTube / CBS - Los Cenzontles de Burgos

La agrupación "Los Cenzontles de Burgos" compuso un corrido dedicado a Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, el cubano conductor del camión cuyo accidente causó la muerte de cuatro personas y le valió la polémica sentencia de 110 años de prisión.

Bajo el título “Sentencia 110”, la agrupación de corridos originaria de Burgos, estado mexicano de Tamaulipas, compuso unas coplas en solidaridad con el conductor de origen cubano, aludiendo a la presunta discriminación que envuelve la injusta sentencia recibida.

“Yo no soy un delincuente, tan solo soy un cubano”, comienza diciendo un corrido cuyo video se hizo viral en redes sociales después de ser publicado en TikTok y que relata el accidente y posterior sentencia que recibió el hispano

“En mi trabajo los viajes seguí llevando / pero mi camión un día se me estaba desfrenando”, continúa diciendo el corrido, un género también conocido como tragedia. “Ese día cambió mi suerte, todo fue tan de repente / cuatro personas murieron en el fatal accidente / hice todo lo que pude para poder detenerme / pero era demasiado tarde, aunque lo intenté mil veces”.

“Las leyes americanas me juzgaron a su modo / 110 años de cárcel, con eso se paga todo / Porque no soy de su raza, me miran con amenaza / solo espero algún día poder regresar a casa”, dice el corrido de “Los Cenzontles (sinsontes) de Burgos”.

Género musical mexicano, el corrido es una especie de narrativa popular concebida para ser cantada, recitada o bailada, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o balada. Los corridos también son conocidos como tragedias, mañanitas, ejemplos, versos, relaciones o coplas.

“Si hubiera estado en mis manos yo lo hubiera prevenido / ahora me cobran el triple nada más por ser latino”, continúa el corrido dedicado a Aguilera-Mederos que termina con los versos “Porque no soy de su raza, me miran con amenaza / 110 años de cárcel, ya jamás volveré a casa”.

Sin embargo, no ha sido el corrido de "Los Cenzontles de Burgos" el único inspirado por solidaridad con Aguilera-Mederos. Otro compositor, identificado en la plataforma YouTube como “Inédito 05”, también escribió un corrido en apoyo al conductor cubano, al que dedicó unas palabras de ánimo al final de su balada.

Vecino de Houston, Texas, Aguilera-Mederos, emigró a Estados Unidos cuatro años antes del accidente y trabajaba como chofer desde hacía un año, dijo en su momento la familia del joven a Univision. Sin antecedentes penales, al conductor se le realizaron exámenes de alcohol y droga después del accidente y resultaron todos negativos.

La sentencia de Rogel originó indignación en la población hispana que se ha movilizado a nivel nacional para pedir clemencia, reuniendo casi 5 millones de firmas para que el gobernador de Colorado, Jared Polis, conceda una conmutación de pena por tiempo cumplido o hasta el indulto.