Cardi B le regala 2 millones de dólares a Offset por su cumpleaños

Cardi B y Offset Foto © Instagram / Cardi B

¿Qué regalarle a alguien que lo tiene todo? Esta misma pregunta se la hizo la rapera Cardi B por el cumpleaños de su marido Offset, que cumplió 30 años el pasado 14 de diciembre.

Ante el dilema de qué regalarle a una persona que ya lo tiene todo, la rapera no arriesgó y le obsequió con dinero para que pueda comprarse él lo que quiera. Pero lo más llamativo de este regalo es la cantidad que le regaló: ¡2 millones de dólares! Una desorbitada cantidad que le entregó en forma de cheque durante la fiesta de cumpleaños que tuvo el integrante de Migos.

Los vídeos del momento en el que le entregó el gran cheque no paran de circular por las redes sociales desde que la intérprete de "I Like It" lo compartiese inicialmente en sus historias de Instagram.

El día del cumpleaños del rapero, la famosa cantante le dedicó un precioso mensaje a su marido en el que expresó lo orgullosa que se siente del hombre en el que se está convirtiendo.

"Gracias por estar siempre ahí para mí, por ser un gran confidente y consejero. Tengo mucha suerte de tenerte como socio en la crianza de nuestros hermosos hijos. Tienes tantos proyectos y negocios que estás administrando y liderando, pero me has ayudado mucho en este viaje con nuestros dos bebés", dijo Cardi B para felicitar a su marido.

La historia de amor entre comenzó en 2017 cuando comenzaron a salir y aunque su relación ha estado marcada por sus idas y venidas, juntos han logrado sobreponerse a todos los contratiempos. Juntos han formado una preciosa familia con sus dos hijos en común: Kulture, de tres años, y el bebé que nació el pasado septiembre y del que todavía se desconoce nombre y carita.

