Padre de El Gato de Cuba: Espero que ya le hagan juicio o lo suelten

El Gato de Cuba Foto © El Gato de Cuba / Facebook

El padre de El Gato de Cuba, youtuber que lleva más de ocho meses preso por sus críticas a la dictadura castrista, denunció que no tiene idea de lo que piensan hacer las autoridades con su hijo.

Lázaro Montiel La Rosa, padre de Yoandi Montiel Hernández, nombre real de El Gato, explicó a Radio Televisión Martí que al parecer el expediente penal de su hijo se encuentra aún en fase preparatoria y por eso no se ha fijado la fecha del juicio.

"El abogado me dijo que todavía eso está en Fiscalía, que no ha pasado para tribunales, entonces dice que hay que esperar y estamos esperando", señaló.

Lázaro Montiel precisó que su hijo se encuentra bien de salud en la cárcel de Valle Grande, en La Habana.

"Ansioso, desesperado y él mismo no se da cuenta de lo que hizo, en el sentido que no asesinó, no robó y eso, psicológicamente, afecta porque él dirá: 'qué hice yo para estar aquí'. Ya va a ser un año ahora. Espero que, con el favor de Dios ya le hagan juicio, lo suelten, no sé que van a hacer", lamentó.

El influencer, que cuenta con más de 74,000 seguidores en YouTube y 144,000 en Facebook, está imputado por el delito de desacato. Además, fue acusado de "agredir verbalmente al presidente", por sus burlas al gobernante Miguel Díaz-Canel.

"Hablar del presidente y de los dirigentes del país es desacato y lleva una condena de entre uno y tres años, según me dijeron los agentes que lo investigan", cuestionó Montiel La Rosa.

Este jueves la activista política Thais Mailén Franco envió su solidaridad a El Gato en un texto compartido en su muro de Facebook.

Thais relató que se puso a ver sus videos humorísticos de su cuenta de YouTube y no paró de reírse, hasta que la invadió un sentimiento de culpa porque hace tiempo no publica su foto.

"Quiero que sepas que no te olvidamos, ni a ti ni a ningún preso político encarcelado injustamente en las mazmorras de la dictadura", subrayó la joven.

El pasado 19 de octubre, en ocasión del cumpleaños de El Gato, su madre lanzó una iniciativa en las redes sociales para que sus muchos seguidores y amigos lo felicitaran, tras lo cual se enviaron miles de mensajes en pocas horas.

"Déjale aquí tu mensaje y tus felicitaciones. Para que el día que sea libre sepa cuánto lo extrañamos", pidió María Hernández Álvarez en el muro de Facebook de su hijo.