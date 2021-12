Yessy World carga contra Buena Fe por precio de su concierto: "El colmo de la desfachatez"

La influencer cubana Yessy World se sumó a las críticas al dúo Buena Fe por el excesivo precio del concierto que anunciaron en el complejo turístico La Cecilia por la Nochebuena, y dedicó buena parte de su directa a ponerle los puntos sobre las íes al líder de la agrupación, Israel Rojas.

Con el humor ácido y la sátira que la caracteriza, Yessy comentó con sus seguidores que "el grupo de 'Mala Fe'" había anunciado un concierto con las entradas en 2000 pesos cubanos mientras en la isla los cubanos no sabían qué poner en su mesa estas navidades, y recalcó que a sus conciertos ya no quería ir nadie.

"Después del fracaso rotundo de estos niños en concierto, que nobody fue a verlos, nobody los quiere ver, entonces cuando él [Israel Rojas] vio el perro chucho que se le dio en las redes dijo 'no, no, nosotros a partir de ahora vamos a hacer los conciertos más privados'", narró Yessy.

"¿De qué color tú te la fumas? Yo llevaba meses ignorándote pero ya vi hoy el colmo de la desfachatez (...) Esas borracheras con champú que este niño coge", dijo a Israel.

Yessy le recalcó al cantautor que "tú no suenas, nadie quiere ir a verte, a no ser que sean los propios comunistas que te paguen los partys".

"Dice que va a cobrar 2000 pesos cubanos por un conciertucho de quinta categoría, cuando el cubano ahora mismo se está rompiendo la cabeza a ver de dónde van a sacar los 300 pesos por libra para comprar la carne de puerco del 31", enfatizó la influencer.

La carismática cubana le aclaró a Israel Rojas que "mientras que tuviste tu bocaza cerrada tuviste dormida a la gente de la universidad todos esos años", pero dejó claro que a ella no porque ella siempre fue "gusana en el corazón, todo lo que me gustaba era americaneishon".

"Tuviste suerte todos esos años porque no abriste la boca, pero te declaraste comunista y acabaste con tu efímera carrera", resaltó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.