Liberan a Bárbara Farrat, madre de adolescente cubano preso del 11J

Bárbara Farrat Foto © Facebook / Bárbara Farrat

La Seguridad del Estado liberó este viernes a la cubana Bárbara Farrat Guillén, madre de uno de los adolescentes detenidos en la isla por participar en las protestas del 11 de julio.

El esposo de la activista, Orlando Ramírez, confirmó a CiberCuba que Farrat Guillén ya se encontraba en su casa luego de un secuestro en la mañana.

La mujer fue secuestrada al salir de su casa por agentes del régimen, que presuntamente intentan intimidarla para que detenga la campaña de denuncias que ha iniciado en redes sociales y medios independientes sobre las arbitrariedades de las autoridades cubanas contra los manifestantes del 11J.

"Salió a comprar cigarros y un oficial, sin orden de detención, la montó en el patrullero y solo escuché cuando me dijeron que la llevarían a la estación de Aguilera", había dicho su esposo luego de que se la llevaran.

El hombre agregó que al llegar a la estación de policía vio cómo conducían a la mujer a otro sitio y cuando preguntó al oficial de guardia, este de muy mala forma le dijo que allí no tenían ninguna información.

Ramírez contó que el pasado martes su esposa recibió una llamada del oficial "Robert" de la Seguridad del Estado, quien le dijo textualmente: "Te voy a fabricar un delito de sedición y te voy a meter presa".

Poco antes de la detención, Farrat Guillén había compartido en su muro de Facebook un emotivo mensaje, víspera de Navidad, donde expresaba su dolor por no poder abrazar a su hijo Jonathan Torres Farrat, un adolescente detenido en una cárcel de La Habana por manifestarse pacíficamente.

"Me siento la madre más infeliz del mundo porque no te tengo a ti. No tienen ningún derecho. Cada vez somos más y yo sé que pronto está pesadilla va a acabar", escribió en la red social.

Asimismo, agradeció a todas las familias que la apoyan en su causa y le dan fuerzas para exigir la liberación de su hijo, preso por participar en las protestas del 11J en Cuba.

La madre de Jonathan ha denunciado todas las irregularidades en los procesos contra los adolescentes cubanos detenidos el 11J y ha dicho que ayudará a cada mujer a reclamar la liberación de su hijo, e incluso hace unos días inició una huelga de hambre en protesta por la detención de más de una docena de menores.

Luego de que su activismo escalara y ganara seguidores en redes sociales Farrat Guillén ha enfrentado varias amenazas por parte de las autoridades del régimen cubano.