Manifestante del 11J denuncia falta de asistencia médica en Combinado del Este

Manifestante 11J preso en el Combinado del Este, La Habana Foto © Captura/Cubanet/Facebook/Antena Cubana

Ricardo Duque Solís uno de los manifestantes del 11J en La Habana denunció desde el centro penitenciario del Combinado del Este, la falta de asistencia médica y de medicamentos para sus padecimientos crónicos.

Duque Solís, de 55 años, es hipertenso y sufrió años atrás un infarto cerebral, por lo que su condición requiere determinada dieta, además de medicamentos permanentes que no está recibiendo, salvo cuando sus familiares se los han podido hacer llegar, según declaró al portal de noticias independiente Cubanet.

Igual dijo al citado medio que antes de su detención el 22 de julio último se desempeñaba como inspector estatal de Higiene y Epidemiología.

También relató que fue privado de su libertad cuando se encontraba en la carnicería de Diez de Octubre y Correa, y que durante ocho días estuvo preso en la estación de policía de Aguilera, en el reparto Lawton, y más tarde trasladado al DTI de Diez de Octubre, donde permaneció 15 días.

“Allí lo pasé muy mal”, precisó. “Yo soy hipertenso, tuve un infarto cerebral años atrás, y no me dieron atención médica ni medicamentos”, añadió,

Asimismo recordó que durante ese encierro “perdí la noción del tiempo, porque lo mismo me interrogaban de día que de noche o de madrugada”.

Ricardo Duque destacó que los interrogatorios tenían lugar principalmente de madrugada, para lo cual lo sacaban del calabozo “a cada rato”.

Relató, además, que el día de las protestas él llegó hasta la calzada de Diez de Octubre y Enamorados, en el reparto habanero de Santos Suárez, donde reside. Allí pudo ver una perseguidora volcada, a la cual le tiró una piedra a la puerta. “Yo pensé que las protestas se mantendrían durante todo el día”, comentó también.

Sobre Duque Solís pesa una petición fiscal de 19 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, considerado en el Código Penal cubano como un delito contra la seguridad del Estado.

Su caso está incluido junto al de otros manifestantes de Arroyo Naranjo (La Güinera y Mantilla) y de 10 de Octubre, que participaron en las protestas del 11 y 12 de julio último, en La Habana, según los expedientes judiciales EFP No. 143/2021 y EFP No. 145/2021 (C y D).

Entre el 13 y y 23 de diciembre tribunales de la capital cubana juzgaron a 32 manifestantes a los que les piden condenas que oscilan entre los 12 y 30 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, por el que al menos 140 cubanos que se manifestaron el 11J están siendo acusados en la isla.