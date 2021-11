Jóvenes habaneros afrontan condenas de hasta 27 años de cárcel por el 11J

Represión en La Habana Foto © Marcos Évora

La Fiscalía de La Habana está pidiendo hasta 27 años de cárcel para jóvenes que participaron en las protestas del 11J; tipificando sus acciones como delito de sedición, al que están sujetos 76 cubanos menores de 21 años, informó el grupo Aldeanito cubano.

Jóvenes de Arroyo Naranjo (La Güinera y Mantilla) y de 10 de Octubre, que participaron en las protestas del 11J y el 12 de julio, en La Habana, según los expedientes judiciales EFP No. 143/2021 y EFP No. 145/2021 (C y D), consultados por El Aldeanito cubano, antes de lanzar una campaña por su liberación en change.org.

La petición de condena a 20 años de cárcel afecta a veinte jóvenes habaneros; la de 25 años de prisión a 13; y la de 21 años de privación de libertad a 10; incluidas las peticiones conjuntas de sanciones, siendo la menor a 13 años de presidio.

Hasta el momento de redactar esta nota, los jóvenes habaneros para quienes la Fiscalía pide hasta 27 años de cárcel, son:

13 años de prisión, sanción conjunta por los delitos de sedición y hurto a :

1. Giuseppe Belaunzaran Guada (16 años)

2. Lazaro Noel Urgelles Fajardo (17 años)

15 años de prisión:

3. Nelson Nestor Rivero Garzón (17 años)

4. Yensy Jorge Machado González (18 años)

5. Frank Daniel Roy Sotolongo (19 años)

6. Yassell Guerra Campos (19 años)

7. Marcos Antonio Alfonso Breto (19 años)

8. Emy Yoslan Román Rodríguez (18 años)

16 años de cárcel:

9. Rafael Jesús Núñez Echenique (18 años)

10. Brayan Piloto Pupo (16 años)

17 años de cárcel:

11. Adrián Oljales Mora

12. Yunaiky de La Caridad Linares Rodríguez

13. Oriol Hernández Gálvez

14. Nayn Luis Marcos Molinet (21 años)

18 años de cárcel:

15. Yeinier Ibáñez Boudet (18 años)

16. Luis Armando Cruz Aguilera (21 años)

17. Kevin Damián Frómeta Castro (19 años)

18. Brandon David Becerra Curbelo (17 años)

19. Yunior García Vizcay

19 años de cárcel:

20. Liliana Oropesa Ferrer (20 años)

21. Ricardo Duque Solís

22. Edel Cabrera González

20 años de cárcel:

23. Yaquelín Castillo García

24. Dayan Gustavo Flores Brito

25. Oscar Bárbaro Bravo Cruzata

26. Yussuan Villalba Sierra

27. Daisy Rodríguez Alfonso

28. Roberto Ferrer Gener

29. Santiago Vázquez León (21 años)

30. Yosney Emilio Román Rodríguez

31. Carlos Luis Águila Socarrás

32. Frandy González León

33. Adonay López López

34. Harold Michel Mena Nuviola

35. Jaimel Alcide Firdó Rodríguez

36. Alejandro Becquer Arias

37. Amaury Leyva Prieto

38. Julian Yasmany Díaz Mena

39. Raudel Saborin González

40. Juan Carlos Morales Herrera

41. Eduardo Alvarez Rigal

42. Yasiel Arnaldo Cordova Rodríguez

43. Kendry Miranda Cardenas (17 años) (Petición conjunta por los delitos de sedición y hurto).

21 años de cárcel:

44. Duannis Dabel León Taboada

45. Adael Jesús Leyva Díaz

46. Rolier Salazar González

47. Wilfredo Limonta Mesa (20 años)

48. Elyan Segui Cruz (21 años)

49. Osvaldo Lugo Pita

50. Amaury Fernández Martínez

51. Lázaro Daniel Cremé Bueno (21 años)

52. Luis Miguel Oña Jiménez

53. Lauren Martínez Ibáñez (18 años)

22 años de cárcel:

54. Jorge Vallejo Venegas

55. Alexis Borges Wilson

56. Henry Fernández Pantera

57. Francisco Eduardo Soler Castañeda

23 años de cárcel:

58. Rowland Jesús Castillo Castro (17 años)

59. Alexander Ayllón Carvajal

60. Ronald García Sánchez

25 años de cárcel:

61. Germán Berrenechea Echeverría

62. Eris Diógenes Mejías (21 años)

63. Juan Walberto Verdecia

64. Yurema Ramos Abad

65. Dayan Jesús Ramírez Rondón

66. Andrius López Fragosa

67. Jose Luis Castillo de la Torre

68. Arielvis Rill Baró

69. Juan Emilio Pérez Estrada

70. Asley Nelson Cabrera Puente

71. Donger Soroa González

72. Yoanky Báez Albornoz

73. Mackyani Román Rodríguez

26 años de cárcel:

74. Carlos Alberto Hernández Pérez

75. Alejaime Lambert Reyes

27 años de cárcel:

76. Elieser Gordín Rojas

CiberCuba no ha podido contrastar estos datos con fuentes oficiales, familiares o independientes; aunque abogados defensores vinculados a los procesos judiciales por el 11J estimaron que es una lista parcial y que solo incluye a una parte de los detenidos y pendientes de juicio en La Habana.

Recientemente, Cubalex informó que 1.272 cubanos permanecen detenidos por participar en las protestas del 11J, entre los que se encuentran menores de edad, y que los fiscales designados por el gobierno de Díaz-Canel están pidiendo hasta 30 años de cárcel para algunos de los prisioneros.

En los casos de Roberto Ferrer Gener, Nelson Néstor Rivero Garzón y Yeinier Ibañez Boudet se ha dispuesto el sobreseimiento parcial por falta de elementos probatorios suficientes, siempre según el grupo Aldeanito cubano, que identificó a 7 habaneros menores de 18 años y 5 con 18 años cumplidos, acusados de delitos contra la Seguridad del Estado.