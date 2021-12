J Balvin rompe el silencio sobre su polémica propuesta de boicot contra los Latin Grammy: "Me sentí solo"

J Balvin Foto © Instagram / J Balvin

Han pasado tres meses desde que J Balvin hizo su polémica propuesta de boicot a los Latin Grammy 2021 por la poca representación de reguetoneros en la lista de nominados a los premios. Una controversia que dio la vuelta al mundo y provocó fuertes reacciones en el mundo de la música latina, como la de Residente. Ahora, tiempo después de aquel conflicto, el cantante colombiano volvió a reabrir la cuestión para hablar sobre el tema y admitir que se equivocó.

Fue durante una entrevista que concedió el intérprete de "Mi gente" al canal de Youtube Dímelo King donde abordó diferentes temas, entre ellos su propuesta de boicot a los Latin Grammy, un incidente que meses después calificó como "un error".

"El error más grande que tuve yo cuando pasó lo de los Grammy fue convocar a la gente en vez de yo hablar directamente con la Academia y con los artistas y decirles está pasando esto. Una cosa es llamar el poder y la otra es utilizarlo", comentó el artista, que asegura que aprendió de todo lo que sucedió entonces.

Tras hacerse pública la lista de nominados, el reguetonero publicó una serie de tweets haciendo un llamamiento a sus compañeros para que no asistiesen a los premios, lo que causó gran revuelo y muchas reacciones. Yotuel Romero, Beatriz Luengo o Residente fueron algunos que le respondieron.

"Claro que me sentí solo. Ahí fue que aprendí", reflexionó J Balvin, que finalmente no asistió a la gala de los premios. "Obviamente mucha gente no se quería meter, de pronto por tener temor a que alguien le contestara, pero lo entiendo", agregó sobre la falta de apoyo público que tuvo.

Sobre su enfrentamiento público con Residente, el cantante aseguró tener la "conciencia tranquila" y no vio la necesidad de salir a explicarse como sí hizo con la controversia por el videoclip de "Perra". Pero si dejó abierta la posibilidad a una reconciliación en un futuro. "Amigos no, pero si se habla y se dan las cosas claras, no hay problemas", comentó sobre su relación con el ex de Calle 13.

Otro de los temas que abordó durante la conversación fue la polémica de su canción "Perra" con Tokischa, cuyo videoclip finalmente borró de su canal de Youtube y por el que pidió perdón públicamente. Durante la entrevista, J Balvin asegura que fueron varias las personas las que le advirtieron que no era buena idea, pero en ese momento él quiso ayudar a Tokischa y no vio el problema en realizar ese audiovisual. Un trabajo por el que asegura que pagó un alto precio, ya que se generó un gran revuelo de alcance mundial.

