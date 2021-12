Sacerdote asegura que sanciones contra presos del 11J es otro manto de dolor para Cuba

Sacerdote Rolando Montes de Oca Foto © Facebook/Rolando Montes de Oca

El sacerdote Rolando Montes de Oca aseguró que las severas sanciones contra presos políticos del 11J es otro manto de dolor para Cuba, donde ya la “la vida es dura, triste y difícil”.

En entrevista de este miércoles con Radio COPE de España el religioso apuntó que una de las situaciones más delicadas en la isla son los juicios contra los manifestantes de las protestas del 11 de julio último.

Expuso que “las peticiones fiscales son muy grandes, porque los acusan de delitos muy gordos por salir a gritar libertad o pedir cambios”.

“Los acusan de delitos contra la seguridad del Estado, de sedición, y las peticiones fiscales son muy altas y eso también tira un manto oscuro, de dolor extra, sobre la vida del cubano, que ya de por sí es dura”, argumentó el sacerdote de la parroquia del municipio de Vertientes, en la provincia de Camagüey.

También comentó que la situación de la isla es delicada porque hay “un recrudecimiento para limitar la libertad de expresión y desde allí todas las demás libertades”, además de la situación límite de carencias económicas.

Igual señaló que “hay dificultades serias a nivel sanitario, porque hay muchas carencias de insumos básicos, de medicinas básicas y eso hace que la vida sea particularmente dura, triste, difícil en estos días que estamos viviendo”.

Asimismo, afirmó que “la fe es la tabla de salvación de muchos es Cuba”, que “es el trampolín a la vida, a la esperanza, a la entrega de otros muchos en este país”.

“Hay mucha gente que en medio de la tormenta continúa sonriendo, luchando; continúa entregándose al bien, continúa creyendo en el amor, en cambiar su corazón y su alrededor y eso es porque tiene fe; porque sabe que Dios no nos abandona; porque sabe que el otro sigue siendo mi hermano, aunque se haya portado como mi enemigo; porque sabe que el bien tiene que ser más fuerte”, argumentó en su respuesta a la pregunta de que si aún existe la fe en Cuba.

Apuntó, además, que la fe es la fuente de la esperanza para muchos en Cuba.

A la pregunta de que si en Cuba hay represión contra la Iglesia católica el padre Montes de Oca aseguró que “sentimos presión, que muchas veces amenaza con represión”.

Relató que hacia su persona “ha habido actos de represión de menor calado, pero sí mucha presión”.

Explicó que sí ha recibido advertencia por lo que ha dicho y que le han comentado que va a tener consecuencias y que “no van a parar hasta ir presos”, porque de lo que debo hablar es del cielo, no de la tierra.

“Muchos de los jóvenes que están cerca de mí y la familias católicas que me apoyan sí han recibido presión. Le dicen que si siguen cerca de mí van a ir presos y que yo voy a terminar yéndome del país porque puedo, pero ellos van a ir presos”, expuso, además.

Dijo, además, que los “denigran muchísimo, les dicen que somos mercenario, que nos paga la CIA y yo que no tengo ni idea de donde está la CIA”.

“También nos denigran moralmente porque dicen que somos ladrones, que tenemos doble vida sexual, cualquier cosa que se les ocurra enseguida la echan a rodar. En mi parroquia se corrió la voz que me habían detenido, que me habían llevado esposado y todo eso es absolutamente falso”, contó durante la entrevista con Radio COPE.

Claro que tengo miedo, yo no soy valiente, pero he decido escuchar mis valores, lo que Dios me pide, escuchar el dolor de la gente que está a mi alrededor y decir la verdad”, concluyó en su diálogo el sacerdote cubano.

En agosto último el sacerdote denunció la vandalización de su casa parroquial en Vertientes, a la que tiraron huevos contra su fachada y dejaron un cartel con la frase “Gusano asqueroso”.

“Una agresión de fuerte violencia simbólica contra mi casa parroquial: Dos huevos lanzados contra la pared y un letrero ofensivo: GUSANO ASQUEROSO ¿Buscan crear terror? ¿Querrán que nos avergoncemos de predicar la libertad?”, denunció el sacerdote en su perfil de Facebook.

“‘Gusano’ es la ofensa trasnochada que han usado los castristas contra quien piense distinto de ellos ¿Querrán que nos llenemos de odio y violencia contra los agresores? No me es posible”, añadió el religioso de la Arquidiócesis de Camagüey.

El sacerdote católico cubano, quien se caracterizado por denunciar las violaciones de derechos humanos en la isla, fue el escogido para acompañar las transmisiones televisivas durante la visita del Papa Francisco al país, en 2015, además de ser uno de los firmantes del manifiesto por la libertad de los raperos Maykel Osorbo, El Funky y la del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, publicado por la organización Prisoners Defenders y lanzado por los autores de Patria y Vida que viven fuera de Cuba.