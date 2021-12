Activista Saily González: La Cuba que vi me llenó de esperanzas para el 2022

Saily González Velázquez Foto © Facebook/ Saily González Velázquez

La activista cubana Saily González Velázquez afirmó este martes que la Cuba que pudo disfrutar la noche del 27 de diciembre la llenó de esperanzas con vistas al 2022, próximo ya a iniciarse.

“La Cuba que yo vi anoche y que me trató, como ya es costumbre, cual celebritie (no voy a pecar de falsa humildad diciendo que no me encanta eso), me confirma que cada verdad que se dice vale la pena, que es escuchada, que es parte de un sentir colectivo”, sostuvo la opositora en su publicación en Facebook, tras relatar que era la primera vez que iba al centro cultural El Mejunje en horas nocturnas luego del 11J.

“Fue una Cuba donde los músicos dicen en medio del concierto que las calles no son de los revolucionarios ni (…), que las calles son de todos. Los mismos músicos que te dicen que qué bueno que viniste (no importa que seas disidente) y terminan contándote cuánto lloraron el día de tu acto de repudio”, dijo también González Velázquez en el post que suma más de 2,000 reacciones.

La activista, residente en la ciudad de Santa Clara, narró además que pudo sentir de cerca que en las calles de la isla “hay personas de posiciones políticas diametralmente opuestas en redes sociales que conviven en un mismo espacio, que se saludan, que se hablan con sinceridad absoluta y hasta se despiden con un beso”.

Asimismo aseguró que no todo es color de rosa, pues al salir de su casa dejó a una madre preocupada por lo que pudieran hacerle agentes de la Seguridad del Estado disfrazados en la oscuridad y que tuvo que enviar partes sobre su estado a un amigo, cada 40 minutos. “Y me llevé conmigo, en el mismo bolso de mano, el miedo y la resistencia al miedo a salir de noche”, confesó.

“Cosas gordas se han logrado en este año… y es hermoso”, comentó Saily en su publicación. “Mientras tanto yo sigo haciendo desde mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram, lo posible para que la Cuba de las calles se levante de una vez, porque despierta ya está”, afirmó al terminar su post.

Más de 400 internautas han respondido hasta el momento su esperanzador mensaje. “Admiro mucho tu fuerza descomunal para defender lo que crees. Y lo has hecho siempre, desde que te conozco. Hoy mismo decía que tu guía en FullGao me había convertido en otra persona. Fuiste tú quien me pusiste de cara al desarrollo personal y no sabes cuánto te agradezco. Mi abrazo”, le comentó una santaclareña.

“Qué fuerza, qué valor tienes. Cuídate mucho. Soy mayor y no salgo de noche, pero quisiera poder ver de día lo que tú viste anoche. Patria y Vida”, afirmó otra usuaria de Facebook.

“El 2022 será nuestro año para conquistar la Libertad de todos los cubanos”; “Estamos contigo, Rubia, la gente de buen corazón, en Cuba, en EEUU, en Rusia, o en Hong Kong”; “Me emociona la Cuba que viste anoche. Me conmueve esa vivencia que tuviste gracias a tu valor (aunque el miedo haya ido escondido como es lo natural). Eres admirable”, son algunos de los comentarios que ya reúne la publicación de la activista cubana.

En los primeros días de diciembre Saily González también utilizó las redes sociales para denunciar que en Cuba sí hay presos políticos, incluidos menores. Son niños que debían estar estudiando, jugando y enamorándose, pero no presos y/o a la espera de juicio, esa es una realidad y no cuentos de camino como quieren hacer creer los representantes del régimen, señaló.

La activista decidió recientemente abandonar la plataforma Archipiélago. “Hoy me aparto de Archipiélago, el emprendimiento más importante al que he contribuido en mi vida y el grupo humano que más fraterno me ha sido y es. Motivo: mi mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24. No busquen más razones que no hay”, apuntó en su cuenta de Twitter.