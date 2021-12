Cubana sin respuesta aún ante denuncias por derrumbes en su edificio del Vedado

Derrumbe edificio del Vedado Foto © Facebook/Nara Miranda Lorigados

La cubana Nara Miranda Lorigados aún no recibe ninguna respuesta desde que comunicó hace ocho días al gobierno del municipio Plaza de la Revolución los derrumbes que suceden en el edificio donde reside en el barrio del Vedado, en La Habana.

La madre de dos niños, quien vive desde hace seis años en un inmueble situado en las calles 6 y 1ra, a solo tres cuadras del hotel Cohíba, expuso este miércoles en su perfil de Facebook que ocho días atrás escribió un mail a la oficina de atención a la población de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Plaza de la Revolución y que aún no le han respondido a sus inquietudes por los derrumbes de la escalera de la edificación donde viven diez familias.

Igual en su publicación Miranda Lorigados comparte fotos que muestran los escombros que cayeron en la noche de martes en las escaleras por donde deben pasar los allí residentes.

La usuaria también dice que la caída de escombros “da miedo” y que volverá a escribir a los gobiernos de su municipio, de la provincia y a nivel nacional para “ver si alguien escucha, antes que la escalera colapse”.

“El otro plan es lograr poner de acuerdo a los vecinos para arreglarla entre todos. Una mala época para eso. Con los que he hablado, me han dicho que si antes los diez apartamentos no lograron ponerse de acuerdo, ahora con estos precios... Igual voy a intentarlo”, dice en su publicación

Asimismo, refiere que en la dirección de la Vivienda le preguntaron si el delegado del Poder Popular en su circunscripción “esta al tanto de la situación”.

“Oh, sí. Está al tanto, hace años. Los vecinos incluso una vez le llevaron un pedazo de concreto de medio metro a su casa...para enseñarle lo que se estaba cayendo por aquí”, comentó, además.

También comenta que sabe que es fin de año y que “nadie hace nada”, pero “esto lleva años así, no es algo que haya empezado en Navidad... En fin, hay que poner pausa. Espero que la escalera también lo entienda y no pierda ningún otro pedazo y se mantenga firme hasta mediados de enero, o más, por favor”.

Esta no es la primera vez que Nara Miranda denuncia los problemas estructurales de su edificio.

Recién hizo una publicación en su red social en la que aseguró que vivía con miedo ante la posibilidad de que colapsaran las escaleras de la edificación donde residen diez familias.

Miranda Lorigados, quien es también ilustradora y grabadora, comentó en esa ocasión que todos los vecinos llevan años tratando infructuosamente de que alguna entidad estatal se haga cargo de su situación.

"Tengo miedo. La escalera de mi edificio se está cayendo", expresó Nara en su muro de Facebook, además de compartir varias fotos que muestran el mal estado de la escalera y los techos de la construcción.

Esta denuncia trascendió, además, a pocos días del derrumbe de una pared lateral en un edificio en La Habana Vieja, que causó la muerte de un transeúnte que pasaba por allí en el momento del desplome.

Las malas condiciones de no pocos inmuebles en la isla provocan con frecuencia derrumbes parciales y totales, con saldos de víctimas fallecidas o lesionadas.

La falta de mantenimiento de las estructuras, las carencias materiales, los elevados precios de los insumos constructivos, además del paso del tiempo, ha ido deteriorando el fondo habitacional en la isla de manera alarmante.

Julio Herrera, fundador y arquitecto principal de una empresa de proyectos de arquitectura, ingeniería y diseño de interiores denominada 1010 Estudio, comenzó a mostrar en sus redes sociales fotografías tomadas en La Habana, a modo de denuncia del deterioro y la depauperación de la ciudad.

Las imágenes de esos edificios tienen un estado de decadencia tal, que en algunos casos se asemejan a lugares bombardeados en un conflicto bélico.