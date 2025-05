Así vive este cubano tras derrumbe en su casa en La Habana: "Con el susto cada día, pero no me queda otra opción"

"Esto se derrumbó hace cuatro años y aún vivimos aquí", dice un joven, cuya historia fue compartida por el creador Elcreadorcubano en un video que ha generado fuertes reacciones en redes sociales.

Un joven cubano, cuya vivienda colapsó parcialmente hace más de cuatro años en La Habana, continúa residiendo entre los escombros junto a su madre, ante la falta de alternativas habitacionales. Su testimonio, recogido en dos videos publicados por el creador de contenido @creadorcubano en TikTok, ha desatado comentarios sobre la grave crisis de la vivienda en Cuba.

“Claro que vivo aquí… esto se derrumbó en el 69 y todavía mira cómo estamos. No tengo otra opción”, explica el joven mientras guía al creador por el lugar donde reside.

En el primer video, publicado hace cinco días bajo el título "La Cuba que no conocen los turistas, Parte 1", se observa el estado ruinoso de la edificación, con paredes desmoronadas, cables expuestos y condiciones claramente inhabitables. El joven señala que, desde el derrumbe, apenas han podido avanzar en reparaciones. “Mi mamá sin baño, estamos fabricando, poco a poco para adelante”, comenta.

La segunda parte, publicada dos días después, expone con más crudeza su situación: “Yo perdí mi casa, perdí todo… y sí, tengo miedo de que se me caiga encima mientras duermo, pero no tengo a dónde ir”. El joven reconoce que vive cada día con el temor de que la estructura colapse por completo, poniendo en riesgo su vida y la de sus seres queridos. A pesar de ello, insiste: “Por mi familia, lo que sea”.

La Habana Vieja, entre el colapso y el olvido

Los comentarios en redes sociales ubican la escena en la zona de Aguiar y Cuarteles, en el municipio La Habana Vieja. “Esa es mi cuadra”, “Ahí vivía el Yendri”, comentan varios usuarios que identificaron el lugar. Otros lamentaron el abandono institucional: “¿No lo van a ayudar?”, preguntó un internauta, mientras otro cuestionó: “¿Se ayudó o solo creó contenido?”

El creador, por su parte, respondió con mensajes de apoyo como “Bendiciones” y emojis de corazón, sin ofrecer detalles sobre si hubo asistencia más allá del testimonio subido a redes.

Este no es el primer video del creador que denuncia las condiciones de vida en la isla. En febrero pasado, publicó un reencuentro con un excompañero de estudios que vivía en situación de calle, visiblemente afectado. “Esto me rompió el alma, yo no estaba preparado para tanto”, dijo entonces, tras entregarle ayuda económica. El video se volvió viral, aunque también recibió críticas por grabar el momento.

Crisis estructural: Sin techo, sin soluciones

La historia de este joven es un reflejo más de la profunda crisis habitacional en Cuba. En marzo pasado, una madre cubana fue desalojada junto a sus cuatro hijos de un local vacío en el municipio Diez de Octubre, donde se había refugiado por desesperación. La mujer denunció haber sido ignorada por las autoridades y se quejó de la falta de alternativas: “Mi hija estaba en terapia intensiva y me dejaron sin casa”.

En el mismo municipio, se han reportado varios derrumbes recientes. Uno de ellos ocurrió durante un apagón general, dejando a personas atrapadas en medio de la oscuridad, como se documentó en el colapso de un edificio en la Calzada de 10 de Octubre. En febrero, otra edificación colapsó en Santos Suárez, a pesar de haber sido declarada inhabitable años atrás. Muchas familias regresaron al lugar porque los albergues ofrecidos estaban en peores condiciones.

Según cifras oficiales, el 35 % de las viviendas del país están en mal estado, pero informes independientes elevan ese porcentaje. El Plan de Vivienda del gobierno solo cumplió el 39 % de su meta en 2024, debido a la escasez de cemento, materiales básicos y una infraestructura industrial colapsada.

Un llamado desde las ruinas

Las imágenes difundidas por Elcreadorcubano se han convertido en una nueva ventana a la cruda realidad que viven muchos cubanos sin acceso a vivienda digna. Testimonios como el del joven de La Habana Vieja muestran no solo las ruinas físicas, sino también las emocionales: vivir con miedo constante y sin respuestas.

Mientras el régimen insiste en reactivar plantas cementeras o “buscar soluciones propias”, como declaró el primer ministro Manuel Marrero, miles de familias siguen durmiendo entre paredes resquebrajadas, con la esperanza de no ser las próximas víctimas de un derrumbe anunciado.

