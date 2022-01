Actor cubano hace carrera en China: Me dieron todas las comodidades para no sentirme mal

Xavier Chao en la Gran Muralla China. Foto © Facebook / Xavier Chao

El cubano Xavier Chao tuvo interés por la actuación desde niño, pero uno de sus mayores retos ha sido enfrentarse a un destino tan alejado de su tierra natal, en varios sentidos, como China, para seguir desarrollando su carrera artística.

“No sabía si específicamente a la actuación o a alguna otra rama, pero sí recuerdo que, de niño, terminaba de ver una película o unas aventuras y yo era ese personaje. Me sentía como tal”, dijo el actor de 30 años nacido en Santos Suárez, La Habana, en declaraciones al medio Cubalite en 2020.

Antes de llegar a la adolescencia, ya acumulaba actuaciones en Enigma de un verano, al igual que en los programas infantiles El camino de los juglares y La casa de Don Polilla. De adulto, trabajó en varias series y policiacos, incluyendo el personaje de Sandor en la telenovela ¨Más allá del límite¨.

Sobre cómo le llegó la primera oferta de trabajo en el gigante asiático, confiesa que no tiene certezas. “Me escriben porque habían visto unas fotos mías, unas escenas, no sé realmente ni quién las mandó, o si las vieron en YouTube”, dijo.

Debía interpretar un personaje en una película y le pidieron enviar un monólogo en inglés. “Tuve que inventar un texto, porque no soy experto en inglés para traducir. Lo grabé en mi cuarto y lo envié. Lo vieron, lo aceptaron y en menos de una semana estaba viajando”, recuerda.

Pese a las diferencias culturales, en China sintió la cercanía de su país de origen. “Me encontré con una gran comunidad de cubanos que me acogieron, incluso a mi esposa la conocí allá. Las personas fueron bien amables. Te dan todas las comodidades para que no te sientas mal. Hay cosas que jamás esperé: por ejemplo, que me pregunten qué comía en mi país, para entonces preparar esa misma comida para mí. Al principio me trataban como a un niño chiquito, pedían por mí y me escoltaban a donde fuera”, expuso.

A los seis meses, tras vencerse su primer contrato, regresó a Cuba, pero pronto lo invitaron nuevamente. “Cuando no había pasado ni un mes, me llaman de una compañía de teatro. Una vez más, no sé ni cómo, ni dónde me vieron, supongo que sea el poder de las redes sociales. Querían saber si me interesaría pertenecer a una agrupación de teatro”, refirió.

En cuanto a los idiomas, explica que los personajes que ha interpretado hablan en inglés. Aunque ha dicho algunas frases en chino, reconoce que le falta camino por delante en ese sentido. “Estudio mucho el idioma. Hace un tiempo me llamaron para una película, pero era en chino totalmente y tuve que decir que no. Aún no lo domino”, admitió.

Chao no tiene planes de dejar de actuar en Cuba, si bien ha debido rechazar algunos trabajos en la isla por encontrarse fuera del territorio. Según contó al citado medio, no conoce a otros actores cubanos que estén en su misma situación, aunque cree que no es el único oriundo de Cuba actuando en China.