Cubanos critican el destierro forzado de Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés

Héctor Valdés y Esteban Rodríguez Foto © Facebook / Héctor Valdés y Esteban Rodríguez

Activistas y periodistas independientes de Cuba reaccionaron a la deportación que sufrieron los reporteros Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez por sus ideas contra el régimen comunista de La Habana.

Los deportados recibieron los mensajes de apoyo a través de las redes sociales y la crítica se dirigió al gobierno cubano por obligar a salir del país a aquellos que opinan diferente.

"Es inmoral lo que estas personas hacen, que una persona tenga que abandonar el país donde nación donde está su familia por el simple hecho de pensar diferente y querer cambiar la realidad", dijo a través de un video la activista Daniela Rojo.

A los periodistas independientes les dijo que tenían mucha gente que los apoya y calificó a Rodríguez de "héroe nacional".

"No quiero un preso ni un desterrado más, basta ya de que esas cosas pasen en mi país. Me indigna, lo considero inmoral y va a llegar un momento en que no voy a aguantar más y no sé de lo que sea capaz", advirtió.

Por su parte, la historiadora del arte Carolina Barrero destacó el sufrimiento que mostraron los reporteros independientes en las instantáneas que se divulgaron justo después de su salida forzosa de Cuba.

"Quiero dejar algo muy claro. Es la dictadura la única que ha abandonado a los cubanos a una deriva de sumisión en el beneficio abyecto y corrupto de unos pocos. Ahí están los más de novecientos presos políticos. Uno de ellos ha sido, todavía es, Esteban, sangrantes aún las llagas de las shakiras", escribió.

Barrero manifestó que la causa por la que lucha es la emancipación y que Cuba "es un país ilimitado" con trozos regados por todo el mundo.

"Esa Cuba atomizada es nuestra. Esteban y Héctor no se han marchado. Los tres millones de emigrados no se han marchado. Estamos en ella, y no tendrá lugar en esa certeza el influjo opresor", finalizó.

La curadora de arte Anamely Ramos dirigió su mensaje al Estado cubano y destacó que la imagen de deterioro físico que mostró Esteban Rodríguez al salir de la cárcel, donde permaneció por protestar el año pasado en la calle Obispo, de La Habana.

"Las llagas que Esteban tiene en sus tobillos por las shaquiras, son la muestra de las torturas que realizan a diario en las cárceles cubanas", sentenció.

En ese sentido llamó la atención de que Rodríguez permaneciera ocho meses en una cárcel, sin petición fiscal y un expediente pendiente "es un muestra de que ustedes no se respetan ni a ustedes mismos; es la muestra, otra más, de que el sistema judicial cubano es una farsa".

A los gobiernos democráticos del mundo que mantienen negocios con la dictadura cubana les recordó que con esas acciones solo legitiman el horror que viven los ciudadanos de la isla, con una elevada tasa de exilio y de personas que piden a gritos un cambio político y económico urgente.

"Eso es lo que quiere el Estado Cubano, externalizar una crisis que ellos han generado, poner al mundo entero en jaque, y más a la región, para pasar a otros la responsabilidad que es de ellos", abundó.

Por último, Ramos agradeció el apoyo internacional que recibieron los periodistas independientes por parte de organizaciones y personalidades defensoras de los derechos humanos

"Ojalá los cubanos podamos un día agradecerles todo este acompañamiento, haciendo de Cuba un país democrático y verdaderamente justo", finalizó.

A su vez, la periodista independiente María Matienzo, quien tiene vínculos afectivos muy estrechos con Valdés Cocho, criticó a aquellos que cuestionaron la decisión de salir de Cuba a la que sometieron a los dos cubanos, presionados por la Seguridad del Estado.

"Cuando la vida o la libertad de un amigo está en peligro y vienen los opinadores a cuestionar por qué cedió a la presión, en mi muro empiezan a sobrar. Váyanse ustedes mismo que no aportan nada", sentenció.

Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho fueron desterrados este martes de Cuba, luego que al primero lo tuvieran durante más de medio año preso en una cárcel por protagonizar una protesta pacífica en la vía pública a favor del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara.

Tras hacer una escala en El Salvador, conocieron que Nicaragua no les daba permiso de entrada y comenzó un limbo migratorio en el que se activaron las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas de todo el mundo para que algún país de la región le concediera asilo político.

A las pocas horas trascendió que dos funcionarios del gobierno salvadoreño tuvieron un contacto con los activistas cubanos y les condujeron a un hotel donde descansar.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele dio órdenes para que ambos cubanos recibieran todo el apoyo necesario "para que se tranquilicen, se sientan seguros y luego estudiarán el caso de ellos para su regularización", confirmó a los medios Apolonio Tobar, procurador de Derechos Humanos de El Salvador.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador habilitó una cuenta bancaria para recaudar fondos que sirvan de ayuda a ambos reporteros, una iniciativa que celebraron otros muchos cubanos en las redes sociales, y que vieron como expresión de la presión internacional que se ejerció en este caso en particular.