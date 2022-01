Activista cubana Daniela Rojo exige fin de la dictadura a días del juicio por el 11J

Activista cubana Daniela Rojo Foto © Facebook/Daniela Rojo

La activista cubana Daniela Rojo Varona exigió el fin de la dictadura a pocos días de que se le realice el juicio en su contra por manifestarse pacíficamente el 11 de julio último.

“Abajo la dictadura”, así tituló una publicación de este domingo en su perfil de Facebook, en la que hace una reflexión sobre las protestas del 11J y de las motivaciones por las que las personas salieron a manifestarse ese día.

“El estallido social en Cuba, como una leyenda urbana recitada desde el exilio, prometía una libertad casi inmediata. La tan repetida frase de ‘tomen las calles’ se convirtió en realidad el 11 de julio pasado. 62 años esperando aquel momento, porque aunque las manifestaciones pacíficas antigubernamentales no eran algo precisamente nuevo (aunque sí silenciadas por la prensa oficial) un acto de esta magnitud, a nivel nacional, parecía el himno de combate que daría inicio a la tan esperada libertad”, reflexiona Rojo en la red social.

Igual explica que “muchos de los que salimos ese día, estábamos convencidos que todo se acabaría ahí”.

Relató que a ella solo le dio tiempo coger un pomo de agua y enviar algunos mensajes. “Muchos salieron solo con lo que tenían puesto, emocionados por la creencia popular de que esa era la manera”.

“¿Y qué pasó? Pasó lo que en cualquier guerra pasaría, si se enfrenta un ejército descalzo con uno bien provisto, un saldo desolador de heridos, un muerto (oficialmente), golpeados, presos, violentados. Y un régimen adherido al poder como una Lapa, que todavía sigue ahí”, apuntó, también.

Asimismo, recordó que “a seis meses del histórico suceso todavía hay cientos de familias destrozadas por el abuso de poder”

“Hay incluso niños que nacieron y aún no conocen a sus padres, hay madres que quedaron en prisión mientras aún lactaban, pequeños que no entienden porque el viaje de sus padres es tan largo. Fiscales que piden condenas para menores más largas que los años que tienen cumplidos, y lo peor de todo, la desesperanza multiplicada de no saber qué hacer ante tanta injusticia. Es como si David viera a Goliath y se echara a llorar de la impotencia”, comentó, además.

También lamentó que “todavía hay gente que despotrica pidiendo a ese mismo ejército descalzo que vuelva a salir, y gente que desde adentro no aguanta la presión es cuestionada en lo más mínimo”.

“La unión, parece más utopía que el socialismo que Díaz-Canel quiere seguir construyendo”, sostuvo, además la excoordinadora de la plataforma cívica Archipiélago.

Añadió en su reflexión que “los gobiernos de países supuestamente democráticos, dicen estar con el pueblo cubano, pero aun así les venden parque antimotines. La prensa supuestamente seria hace silencio. No sé que karma estamos pagando los cubanos”.

“Perdonen la tristeza de este post, pero hoy la realidad me da una bofetada en la cara. Cada vez que veo en las redes un post de alguien pidiendo por su familiar, de una madre llorando, de una niña pidiendo clemencia, cada vez que recuerdo quien llevaba los palos el 11 de julio...”, señaló la activista, al explicar lo que siente al cabo de los meses.

“Entiendo a quien se va de las redes y de Cuba, entiendo a quien se retira y se pone a trabajar y no habla más de política, entiendo a quien quiere ser moderado porque así cree que puede hacer más. Los entiendo a todos. Entiendanme a mí también”, apuntó Rojo.

Igual aseguró que tiene varios amigos enfermos. “Uno de ellos me decía que la vergüenza nacional se convirtió en tristeza, la tristeza en depresión y la depresión nos bajó las defensas”, puntualizó.

“Falta poco para mi juicio, como muchos que están tras las rejas todos saben que soy inocente. Patria y Vida sí, porque me da la gana”, concluye en su publicación la activista, a quien la Fiscalía cubana le solicita cinco años de privación de libertad por su participación como manifestante pacífica durante las históricas protestas del 11J.

La sanción contra la activista de 25 años y madre de dos hijos se sustenta en los supuestos delitos de desorden público, desacato e instigación a delinquir.

Rojo fue detenida en Regla y acusada del presunto delito de desorden público. Luego fue liberada el 3 de agosto, tras pagar una fianza de 2,000 pesos.

No obstante, intensificó su activismo por la libertad de expresión y los derechos humanos y se implicó como coordinadora de Archipiélago para promover la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

También en las vísperas de las jornadas pacíficas del 15N, fue secuestrada por la Seguridad del Estado el 12 de noviembre, y liberada cinco días después.

A finales de noviembre, tras la salida del líder de Archipiélago hacia España, Yunior García, la activista decidió abandonar su función de moderadora en esa plataforma. Finalmente, el 28 de noviembre la activista consiguió marchar hasta el busto de José Martí en el parque de Guanabacoa como cierre de la Jornada Cívica por el Cambio. Allí depositó una flor y llamó a todos los cubanos a honrar a Martí y no dejar que el régimen cubano se apropie del simbolismo de su figura.