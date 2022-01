Héctor Luis Valdés pide solidaridad con periodista cubano exiliado en Rusia

Periodistas independientes cubanos Orelvis Cabrera y Héctor Luis Valdés Foto © Facebook/ Orelvis Cabrera - Héctor Luis Valdés

El periodista independiente cubano Hector Luis Valdés Cocho pidió solidaridad con su colega Orelvis Cabrera Sotolongo, quien se encuentra exiliado en Rusia ante el temor de ser reprimido y encarcelado en Cuba.

“No me alcanzará la vida para agradecer toda la ola de solidaridad mostrada cuándo me ví en la terrible situación de un limbo migratorio. Ahora pido humildemente esa misma fuerza mágica para con Orelvys Cabrera (...). Orelvys viajó con su pareja el cuál es uno de los mejores fotógrafos que he visto. Ambos están en situación de vulnerabilidad ya que ese país es conocido por su intransigente homofobia”, escribió Valdés Cocho en su perfil de Facebook.

El también activista pidió no abandonar a Cabrera Sotolongo, quien fue coaccionado para que renunciara a su trabajo como periodista independiente ante amenazas de agentes de la Seguridad del Estado de regresarlo a prisión si no cedía.

Cabrera Solotongo, reportero de CubaNet, cumplió ya 37 días detenido por reportar los sucesos del 11J en la ciudad de Cárdenas, Matanzas.

“Sólo quienes hacemos periodismo y activismo dentro de Cuba sabemos la persecución a la que somos sometidos. El paso de emigrar es duro, muy duro. La vida es un ciclo y dejar Cuba sabiendo no regresar hasta que se caiga la dictadura es cerrar un ciclo para abrir otro. Gracias hermano de lucha, saludos para Esteban. Me solidarizo con ustedes y su familia”, respondió el propio Orelvis en el post de Valdés Cocho.

“Mi hermano cuánto agradezco tu solidaridad con nosotros, (...) me has sacado las lágrimas de la emoción. Dios te bendiga mucho”, escribió, por su parte, Yunior Luis Pino Pérez, quien era panelista del podcast La Gusanera y salió de la isla junto a Cabrera Sotolongo.

Tras su salida hacia Rusia el reportero de CubaNet, ofreció declaraciones a Radio Televisión Martí y narró algunos de los atropellos de los que fue víctima en Cuba: “invalidaron mi título universitario. Uno de los represores que me entrevistó me dijo que todos mis títulos eran falsos y que él me retaba a que yo presentara mi título de Comunicación Social que ellos me iban a demostrar que era falso y me acusarían por falsificación de documentos”.

Asimismo contó que la Seguridad del Estado lo amenazó con fabricarle cargos falsos, entre ellos uno de "corrupción ideológica de menores", por un video que él había hecho sobre el ferrocarril en Cuba y en el cual una menor de edad le daba su testimonio; y otro por "usurpación de funciones", pues, al ser periodista independiente no cuenta con una acreditación oficial, como sucede con todos los reporteros de medios alternativos condenados por el gobierno castrista.

En tanto, el propio Héctor Luis Valdés Cocho fue desterrado de la Mayor de las Antillas junto al reportero Esteban Rodríguez. La salida del primero fue una condición para la excarcelación del segundo, quien llevaba ocho meses ya privado de libertad por ejercer y defender el derecho a la libertad de expresión.

Rodríguez se encontraba en el centro penitenciario Combinado del Este, sometido a tratos crueles e inhumanos, luego de ser detenido en la manifestación de Obispo, en La Habana, en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se hallaba en huelga de hambre y sed y bajo cerco policial.

Tras salir rumbo a Nicaragua, estuvieron varados en El Salvador a donde llegaron con apenas 20 dólares en el bolsillo y sin tarjetas extranjeras para recibir ayuda de sus amigos. Finalmente, el pasado 5 de enero salieron del aeropuerto de la capital salvadoreña acompañados por el director de Migración, Ricardo Cucalón, y el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y se dirigieron a un hotel seguro donde puedan descansar y recuperarse, en espera de recibir asilo u otra forma de protección.