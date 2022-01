Reportan desaparición de joven cubano en Villa Clara

Joven cubano Alessandro Rodríguez Aguiar, en paradero desconocido desde el pasado viernes Foto © Cortesía de la familia

El joven cubano Alessandro Rodríguez Aguiar, residente en Santa Clara, está desaparecido desde este viernes, según confirmaron familiares a CiberCuba.

"Hasta el momento desconocemos el paradero de mi hijo. Las autoridades están trabajando mucho para encontrarlo. Esperamos con deseos y amor su pronto regreso", declaró a este medio el padre del joven de 23 años.

Usuarios de las redes sociales compartieron en internet la información, para que quien tuviera algún dato relevante sobre el paradero Rodríguez Aguiar se pusiera en contacto con sus familiares.

El joven tenía un examen en la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas, y desde entonces le han llamado por teléfono, pero su móvil está apagado.

"Por favor, cualquier información sobre él será de mucho valor. No acostumbra a perderse ni estar fuera de su casa", dijo en Facebook Yakelín Quintana.

"Soy prima hermana de Alexander y estamos desesperados por la desaparición de mi primo. Les agradezco a todos los que compartan y digan hasta el mínimo detalle de si saben algo de su paradero", añadió una joven llamada Leiramys, quien también ha difundido el caso a través de su perfil en redes sociales.

CiberCuba intentó contactar con fuentes oficiales para conocer más detalles sobre el proceso de investigación, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido nuestros mensajes.

El caso de Rodríguez Aguiar se suma al de otras personas que permanecen desaparecidas en Cuba, como Leydis Galardy Sotomayor, a quien la familia busca en Granma desde el 21 de diciembre último.

Su hermana, Odalis Galardy Sotomayor, reaccionó en días recientes disgustada tras un comunicado del Ministerio del Interior de Cuba, en el que negaron la ola de crímenes relacionados con robos de motos eléctricas y calificó de farsa las justificaciones de la entidad gubernamental.

"No justifiquen sus errores, ¡rectifíquenlos! Hagan de la ‘tranquilidad ciudadana’ un hecho, no solo palabras, recuerden que cuando se oculta la verdad se le llama mentir. ¿Dónde está Leydis? Quiero respuestas concretas, no acepto una justificación más", dijo.