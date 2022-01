Fuerte operativo policial y cámaras frente al Tribunal de Santa Clara por juicios del 11J

Fuerte operativo policial y cámaras frente al Tribunal de Santa Clara. Foto © Twitter/Saily González

Activistas y familiares de manifestantes denuncian fuerte operativo policial y cámaras de vigilancia frente al Tribunal Provincial en la ciudad de Santa Clara, donde comenzaron este lunes los juicios contra detenidos por protestar pacíficamente el 11J.

La activista Saily González Velázquez desde las afueras de la Audiencia de la capital de la provincia de Villa Clara expuso en una directa por el perfil de Facebook de Cubanet que allí fueron desplegadas tropas de las fuerzas especiales de las Avispas Negras, conocidos también como “Los Gallitos”, además de que se enfocaron las cámaras de vigilancia hacia los familiares y activistas que están fuera del tribunal.

Señaló, además, que han estado bajo la presión de brigadas de respuesta rápida, integradas por veteranos combatientes, y de muchos agentes de la Seguridad del Estado cerca de ellos.

González Velázquez igual en la directa dialogó con los familiares del manifestante Andy García Lorenzo, quien está siendo juzgado este lunes junto a otras 15 personas que también protestaron el 11J.

Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, comentó que el juicio debe durar entre tres a cuatro días y que solo permitieron entrar a un solo familiar.

>Igual dijo que todo el perímetro del Tribunal está acordonado por las fuerzas del orden. “No nos dejan estar ni en el parque. Tenemos que estar en una acera, interrumpiendo el paso de las personas. Estamos desesperados porque no sabemos que está ocurriendo allá dentro. A mi hermano Andy le están pidiendo siete años de privación de libertad por los delitos absurdos de desorden público, desacato a la autoridad y atentado”.

También en la directa por la red social, el suegro de Roxana, Pedro López, apuntó que están en “total indefensión”.

Aseguró que se desplegó “sin operativo policial sin precedentes. El juicio en el que están condenando a nuestros familiares es una farsa. Igual emplazó a la agencia EFE para que se haga eco de esto, de esta farsa, porque están condenando a lo mejor de nuestra sociedad, a nuestros mejores muchachos”.

Asimismo apuntó que este domingo enviaron numerosos cartas a las embajadas acreditadas en Cuba para que ayuden y protejan a los presos. “Necesitamos de ustedes. Estamos solos e indefensos”, añadió.

Jonatán López Alonso, esposo de Roxana, comentó que en cualquier parte del mundo un juicio como ese estaría siendo reportado por toda la prensa por la repercusión que tuvo el 11 de julio.

“Aquí en Cuba lo único que nos encontramos son patrullas de policías, Seguridad del Estado, no hay prensa. Algo que tuvo tanta repercusión y hoy se está cometiendo una de las mayores injusticias. Nosotros mismos, con nuestras humildes redes somos los que estamos cubriendo esto. Gracias a Dios que existe la prensa independiente, porque si no… Estamos totalmente desamparados”, comentó, además.

Otros familiares y amigos de los detenidos dijeron, además, que están desesperados porque no tienen ninguna información de cómo va el juicio. “Los trajeron desde las cuatro de la mañana, con las chaquiras puestas, encadenados de manos y pies como si fueran terroristas. Aquí estamos todos desinformados esperando a ver qué pasa”, apuntaron.

Por su parte, el expreso político Coco Fariñas igual acompaña a los familiares y amigos de los presos que están siendo juzgados en Santa Clara.

Aseguró que estos juicios son recurrentes “para demostrar el gobierno de que ellos tienen el poder”.

“En estos momentos están condenando a la juventud, porque ‘el grave problema’ son ellos porque están cansados de 63 años de opresión, mentiras y engaños. Estamos aquí dándole nuestro apoyo a los familiares como expreso político que he sido en tres ocasiones”, sostuvo en la directa el reconocido opositor cubano.

“Aquí estamos pidiendo libertad por ellos, nos tienen aquí afuera como si no fuéramos nadie en este país, no somos familia, no tenemos derecho”, dijo la madre de uno de los detenidos que está siendo juzgado, quien también exigió libertad para su hijo y todos los presos políticos.

“Que se acaben todas las injusticias que hay en este país, a mi hijo le piden seis años por desacato y desorden público. Él es un joven trabajador, con una niña chiquita, una familia, nunca ha tenido problemas con la justicia”, dijo, además.

Al menos 57 manifestantes del 11J están siendo juzgados también en La Habana y en Holguín desde este lunes hasta el 14 de enero, y 41 de ellos tienen peticiones fiscales de más de 20 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición.

Según la activista Salomé García Bacallao, en los juicios de estos días igual en los tribunales se enjuiciarán a cuatro menores de 18 años.